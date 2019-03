Juventus | guadagni da capogiro dopo l' impresa Champions

sport.virgilio

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il karma esiste, il mondo del calcio è tuo'. E anche un grande ex come Gianluigi Buffon si è tolto il cappello davanti agli ex compagni. 'Complimenti a tutti! Un'simile è qualcosa di ...

Leo_G_6891 : RT @ItaliaMobilesrl: ?? Se la #Juventus dovesse alzare il trofeo a Madrid, i guadagni europei arriverebbero fino a 126,6 milioni di euro! ?… - rosariopolizzi : RT @ItaliaMobilesrl: ?? Se la #Juventus dovesse alzare il trofeo a Madrid, i guadagni europei arriverebbero fino a 126,6 milioni di euro! ?… - GianPaoloScarpa : RT @ItaliaMobilesrl: ?? Se la #Juventus dovesse alzare il trofeo a Madrid, i guadagni europei arriverebbero fino a 126,6 milioni di euro! ?… -