Juventus | dopo l' impresa si scatena la festa social dei bianconeri

Juventus - i giocatori festeggiano anche su Instagram dopo la rimonta Champions : Ieri sera, la Juventus è riuscita a fare una grande rimonta europea e ha ribaltato il 2-0 dell'andata degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid. I bianconeri all'Allianz Stadium hanno fatto la partita perfetta non sbagliando nulla e così hanno vinto per 3-0 grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo, riuscendo ad accedere ai quarti di finale della principale competizione europea. Al termine della gara si è scatenata la gioia di tutti i ...

Juventus trionfa - messaggio d'amore di Ambra Angiolini ad Allegri dopo la vittoria : Wow, che rimonta. La Juventus trionfa in Champions League, l'Atletico Madrid è stato travolto da poco allo Stadium e Ambra Angiolini gioisce per il suo Allegri . AmMax che roba, verrebbe da...

Pistocchi - messaggio social dopo Juventus -Atletico Madrid : il tweet : Maurizio Pistocchi , spesso molto “critico” con la Juventus, ha commentato la vittoria dei bianconeri sull’Atletico Madrid , con un tweet a caldo. Belle le parole del giornalista ex Mediaset, che ha riconosciuto la superiorità della formazione di Allegri. Il tweet di Pistocchi dopo Juventus-Atletico Madrid “Juventus-Atl Madrid 3:0 Un’ottima Juventus, trascinata dalla tripletta di uno straordinario CR7, […] More

Calciomercato Juventus - per il dopo Allegri si pensa a Deschamps : ... si pensa a Deschamps per il dopo Allegri Calciomercato Juventus , per il dopo Allegri si pensa a Deschamps L'attuale commissario tecnico della Francia campione del mondo sarebbe, secondo quanto ...

Mercato Juventus - duello con lo United per il dopo Bonucci – Chiellini : Mercato Juventus – Dall’Inghilterra arrivano novità importanti sul fronte acquisti di casa Juve. I bianconeri sembrano intenzionati a ringiovanire il reparto arretrato della rosa, ed i nomi che circolano sono di quelli davvero importanti. Mercato Juventus – Bianconeri decisi su due dei più forti difensori del panorama calcistico europeo Secondo quanto riportato oltremanica, la società […] More

Juventus - per il dopo Allegri il sogno è Guardiola! Zidane sempre in corsa : La Juventus studia il futuro e lo fa partendo dalla panchina. Ancora incerto il futuro di Massimiliano Allegri. E’ risaputo che allenatore e dirigenza si incontreranno dopo la partita di ritorno contro l’Atletico Madrid per capire il da farsi. La sensazione, però, è che non ci sono più i presupposti per continuare assieme. Forse il ciclo di Allegri sulla panchina bianconera è realmente finito. Motivo questo per il quale Agnelli e ...