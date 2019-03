Juventus | Cristiano Ronaldo si prende anche lo Stadium

Cristiano Ronaldo incanta - la Juventus ai piedi del suo re : PredestinatoOrigini «americane»L'operazioneFinestre rotteLo scambioAltro che CR7...Libro CuoreProprio tu...Primo amoreCocco di mammaOcchio alle sorelleLa scaramanziaHa qualcosa in piùNo tattooPollo, insalatina...IcemanDi un altro pianetaTestimone generosoA tutto gasLa multa salataL'altra carriera?Ciak, si giraCuore d'oroIl risarcimentoRe di CoppeGuai a prenderlo in giroSorriso smaglianteImpeccabile e coloratoCarisma da ...

Juventus-Atletico Madrid 3-0 : Cristiano Ronaldo immenso - ribaltati gli spagnoli : TORINO - Un Cristiano Ronaldo mostruoso trascina la Juventus ai quarti di finale di Champions League con una tripletta che ribalta l'Atletico di Simeone. Alla fine i bianconeri rimontano lo 0-2 dell'...

REMUNTADA! Juventus perfetta - Atletico Madrid a casa! Cristiano Ronaldo alieno - tripletta decisiva : La Juventus compie l’Impresa: nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League i bianconeri sconfiggono per 3-0 l’Atletico Madrid e passano ai quarti del massimo torneo continentale. Mattatore della serata Cristiano Ronaldo, che mette a segno la tripletta decisiva con due gol di testa e quello decisivo su rigore quando i supplementari sembravano inevitabili. Il portoghese prende per mano la squadra e la porta in vantaggio al ...

Juventus-Atletico Madrid 3-0 - tripletta di Cristiano Ronaldo : i bianconeri rimontano e si qualificano ai quarti di Champions : Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo e di nuovo Cristiano Ronaldo. La Juventus lo aveva comprato per serate così e il fenomeno non ha tradito. Nella serata più dura, contro l’avversario più difficile da affrontare per i bianconeri e a livello tattico, il giocatore più forte del mondo ha fatto il giocatore più forte del mondo. Tre gol, due di testa e uno su rigore all’83esimo dopo una straripante discesa di Federico Bernardeschi, e ...

