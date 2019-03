Juventus-Atletico Madrid | vedi alla parola Remuntada

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Serviva laè stata. Per una notte Massimiliano Allegri ha messo a tacere i profeti di sventura e il fuoco amico che, passo passo, incendiano e inquinano il suo cammino da quando, nel luglio di cinque anni fa, ha messo piede a Vinovo per avviare una sequenza di successi senza precedenti nella storia bianconera. Allora gli si rimproverava la passata militanza nel Milan, che con lui in panchina, sia detto per inciso, vinse il suo ultimo scudetto. Un "peccato" imperdonabile agli occhi degli inconsolabili orfani di Antonio Conte, il mister leccese artefice della rinascita della Signora, dopo esserne stato una bandiera da calciatore.Non potendolo attaccare per la mancanza di risultati, da anni si accusa il tecnico livornese di far giocare male la, come se la vittoria non fosse già di per sé il più bel gioco per i tifosi di una ...

FMA : CRISTIANO 'HATTRICK' RONALDO JUVENTUS 3 - 0 ATLETICO MADRID | R16 L2 AGG 3-2 | HIGHLIGHT |13 MAR 2019 |LIGA CHAMPI… - RealPiccinini : Atletico Madrid umiliato da una Juventus immensa, finalmente consapevole della propria forza. Allegri ha azzeccato… - juventusfc : Una Juve semplicemente pazzesca. Il Match report di #JuveAtleti ?? -