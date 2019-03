Juventus-Atletico Madrid | boom di ascolti su Sky

Ascolti TV | Martedì 12 marzo 2019. Meraviglie parte dal 19.3% - Il Collegio chiude con il 9.7%. Che Bella Giornata si ferma all’8.5%. Boom Juventus-Atletico Madrid su Sky (10.5%) : Alberto Angela Su Rai1 Meraviglie – La Penisola di Tesori ha conquistato 4.513.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 Che Bella Giornata ha raccolto davanti al video 1.993.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.307.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.445.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 #cartabianca ha raccolto davanti al ...

Champions League 2019 : si chiudono gli ottavi - riflettori su Juventus-Atletico Madrid. Ecco il programma TV : Allegri e Ronaldo Dopo Ajax, Tottenham, Porto e Manchester United, si completano gli ottavi di finale della Uefa Champions League 2019 con le altre quattro squadre che staccano il pass per i quarti. Tra queste spera ancora di esserci la Juventus, chiamata all’impresa di ribaltare il 2 a 0 di Madrid ad opera dell’Atletico. Tutte le partite sono in esclusiva su Sky, ad eccezione del match tra Bayern Monaco e Liverpool, trasmesso anche ...

Juventus-Atletico Madrid - Ronaldo segna il rigore e Douglas Costa imita Simeone : la “sobria” esultanza verso il Cholo : Cristiano Ronaldo segna il terzo gol contro l’Atletico Madrid, su rigore, e i giocatori juventini, sugli spalti, si sono scatenati. Più di tutti, Douglas Costa che, in direzione della panchina di Diego Simeone, ha simulato il gesto fatto dall’allenatore nella partita di andata e che aveva suscitato diverse polemiche.

Juventus-Atletico - non tutto è filato liscio! Il tifoso disabile denuncia : “i posti per le carrozzine sono una truffa” : Il tifoso bianconero disabile denuncia la situazione dei posti della tribuna sud riservati ai diversamente abili durante Juventus-Atletico: il suo post di denuncia sui social La tripletta di Cristiano Ronaldo ha messo ieri sera ko l’Atletico Madrid, regalando alla Juventus il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Non tutto però sembra essere filato liscio all’Allianz Stadium, in particolar modo per un tifoso ...

Juventus-Atletico Madrid - l'Europa celebra Ronaldo : 'Cristiano re della Champions' : La stampa europea celebra la Juventus di Cristiano Ronaldo, protagonista dell'impresa allo stadium contro l'Atyletico Madrid in Champions. Titoloni su tutte le testate sportive e non. Cristiano è il ...

Juventus-Atletico Madrid 3-0. Rimonta riuscita - super Ronaldo manda i bianconeri ai quarti. CR7 restituisce poi il gestaccio a Simeone : Cristiano Ronaldo si è scatenato al momento giusto, la sua prima tripletta in maglia bianconera ribalta l?Atletico e spalanca ai bianconeri le porte dei quarti di Champions. Nella notte...

Juventus-Atletico Madrid - Ronaldo entra al ristorante e scatta l’ovazione dei clienti : “Cristiano - Cristiano!” : Dopo il 3 a 0 tra Juventus e Atletico Madrid che ha ribaltato il risultato dell’andata e che ha qualificato i bianconeri, Cristiano Ronaldo ha cenato al ristorante Catullo di Torino accompagnato da Georgina Rodriguez. Appena è entrato nel locale, i clienti lo hanno acclamato. Video Youtube L'articolo Juventus-Atletico Madrid, Ronaldo entra al ristorante e scatta l’ovazione dei clienti: “Cristiano, Cristiano!” proviene da ...

Juventus - dopo la vittoria sull’Atletico arrivano i complimenti di Buffon : “godetevi l’impresa! Grande mister Allegri” [FOTO] : Anche Gigi Buffon ha assistito all’impresa della Juventus contro l’Atletico Madrid: il portiere del PSG ha rivolto un dolce messaggio agli ex compagni Ieri notte la Juventus ha firmato una straordinaria impresa. I bianconeri hanno superato con il punteggio di 3-0 l’Atletico Madrid, ribaltato il risultato dell’andata che li aveva visti sconfitti 2-0 al Wanda Metropolitano. Una Grande rimonta quella di Cristiano ...

Belen a Torino per Juventus-Atletico - la Rodriguez ”porta bene” ai bianconeri [VIDEO] : Belen Rodriguez spunta a sorpresa sugli spalti dell’Allianz Stadium, l’argentina in tribuna Vip in occasione di Juventus-Atletico Madrid Non solo Georgina Rodriguez e le altre Wags bianconere, sugli spalti dell’Allianz Stadium di Torino ieri ha risposto presente anche Belen Rodriguez. La bellissima argentina, insieme alla sua amica modella Milca Gili e alla manager Patrizia Griffini, ha potuto godere dello spettacolo ...

Juventus-Atletico Madrid : Ronaldo fa il fenomeno - Doncic resta senza parole : Una partita che ha tenuto incollati alla TV tutta l'Italia appassionata di sport e anche tantissimi campioni che poco o nulla hanno a che vedere con il calcio, tra cui inevitabilmente anche i ...

Highlights Juventus-Atletico Madrid 3-0 : VIDEO - gol e sintesi in 3 minuti. CR7 magico - tripletta da marziano : La serata dell’Allianz Stadium di ieri rimarrà nella memoria dei tifosi della Juventus, e non solo, davvero a lungo. Il 3-0 rifilato all’Atletico Madrid, con la sontuosa tripletta di Cristiano Ronaldo, ha scritto una pagina della storia della Champions League 2018/19. Una partita davvero stellare dei bianconeri, che hanno messo all’angolo per 95 minuti i Colchoneros del Cholo Simeone. Una lezione di tattica impartita da Max ...

Champions - la Juventus ai quarti. Super Ronaldo e Atletico ko : Torino - Come nelle favole più belle, dove le zucche si trasformano in carrozze. La Juventus inerme di Madrid, mortificata da una sconfitta che sembrava una condanna, annichilisce l'Atletico Madrid, ...

Juventus-Atletico Madrid - vedi alla parola Remuntada : Serviva la Remuntada e Remuntada è stata. Per una notte Massimiliano Allegri ha messo a tacere i profeti di sventura e il fuoco amico che, passo passo, incendiano e inquinano il suo cammino da quando, nel luglio di cinque anni fa, ha messo piede a Vinovo per avviare una sequenza di successi senza precedenti nella storia bianconera. Allora gli si rimproverava la passata militanza nel Milan, che con lui in panchina, sia detto per inciso, ...