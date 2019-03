Juventus-Atletico Madrid 3-0 | Cristiano Ronaldo immenso | ribaltati gli spagnoli

Juventus -Atletico Madrid - Simeone : “Loro più bravi di noi. Vittoria meritata” : JUVENTUS ATLETICO Madrid 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato al termine del match, Diego Simeone , tecnico dell’Atletico Madrid , ha parlato della sconfitta contro la Juventus che ha segnato l’eliminazione del proprio club dalla Champions League: “Sono stati più bravi , dobbiamo fargli i complimenti. Sicuro non abbiamo visto la migliore versione dell’Atletico, loro sono stati […] L'articolo Juventus-Atletico ...

Calcio - Champions League 2019 : Juventus -Atletico Madrid 3-0. Massimiliano Allegri : “Bisognava fare una grande prestazione” : L’impresa è riuscita e i meriti sono anche suoi: il condottiero della Juventus, Massimiliano Allegri . Nel giorno del suo onomastico il tecnico firma l’impresa rispondendo così a tutte le critiche piovute dopo la sfida d’andata. Ai microfoni di Sky Sport Allegri ha parlato a lungo nel post gara degli ottavi di Champions League che ha visto la Juventus sconfiggere per 3-0 l’Atletico Madrid , eliminandolo. Il tecnico della ...

Juventus -Atletico Madrid - i complimenti arrivano anche dal… Napoli : “una grande prestazione” [FOTO] : Subito dopo il passaggio del turno della Juventus, il Napoli ha postato sui social i propri complimenti alla società bianconera La sportività oltre la rivalità calcistica, un gesto semplice che fa letteralmente onore al Napoli . Il club azzurro infatti ha sfruttato i propri canali social per fare i complimenti alla Juventus, riuscita a ribaltare il 2-0 dell’andata e ad eliminare l’Atletico Madrid dalla Champions League. Una ...

Juventus -Atletico Madrid 3-0. Rimonta riuscita - super Ronaldo manda i bianconeri ai quarti. CR7 restituisce poi il gestaccio a Simeone : Cristiano Ronaldo si è scatenato al momento giusto, la sua prima tripletta in maglia bianconera ribalta l?Atletico e spalanca ai bianconeri le porte dei quarti di Champions. Nella notte...

Juventus -Atletico Madrid - Simeone e quel gesto di Ronaldo : “non mi va di condannarlo perchè…” : L’allenatore dell’Atletico ha commentato il ko subito contro la Juventus, soffermandosi anche sul gesto di Ronaldo Una serata da dimenticare, un ko pesantissimo che costa l’eliminazione dalla Champions League all’Atletico Madrid . Diego Simeone non cerca scuse, fa i complimenti alla Juventus e incassa il durissimo colpo, unica cosa da fare dopo un 3-0 che non ammette repliche. Marco Alpozzi/LaPresse Nel finale di ...

Juventus -Atletico Madrid - dopo la vittoria la toccante dedica di Cancelo : Juventus-Atletico Madrid – E’ un Cancelo emozionatissimo quello che si è presentato davanti ai giornalisti dopo la vittoria sugli spagnoli. Il laterale portoghese, durante l’intervista di Sky, ha voluto dedica re la storica rimonta al suo connazionale ed amico Joao Mario. Le parole di Joao Cancelo a Sky Sport “La partita di oggi è stata importante […] More

Juventus -Atletico Madrid 3-0 - la sintesi del match : La Juventus è chiamata all'impresa per ribaltare il 2 a 0 del Wanda Metropolitano, l'atmosfera è quella delle grandi notti europee con i quasi 40.000 dello Stadium pronti a spingere Ronaldo e compagni verso i quarti di finale. I colchoneros arrivano con i favori del pronostico in virtù del vantaggio dell'andata e forti di un Simeone maestro nell'imbrigliare gli attacchi avversari Primo tempo: Juve arrembante, Ronaldo firma l'1 a 0 Primo tempo ...

Juventus -Atletico Madrid - Bonucci senza giri di parole : “ci abbiamo messo i coglioni per tutta la partita” : Il difensore bianconero ha parlato immediatamente dopo il fischio finale, esaltando la prestazione fornita da tutti i suoi compagni Si toglie i sassolini dalla scarpa Leonardo Bonucci , lo fa senza usare giri di parole e rispedendo al mittente tutte le critiche arrivate nei giorni scorsi. Il difensore bianconero prende di petto la situazione e, insieme ai festeggiamenti, rimette a posto tutti coloro che dopo la sconfitta dell’andata ...

Pistocchi - messaggio social dopo Juventus -Atletico Madrid : il tweet : Maurizio Pistocchi , spesso molto “critico” con la Juventus, ha commentato la vittoria dei bianconeri sull’Atletico Madrid , con un tweet a caldo. Belle le parole del giornalista ex Mediaset, che ha riconosciuto la superiorità della formazione di Allegri. Il tweet di Pistocchi dopo Juventus-Atletico Madrid “Juventus-Atl Madrid 3:0 Un’ottima Juventus, trascinata dalla tripletta di uno straordinario CR7, […] More

Juventus -Atletico Madrid 3-0! Capolavoro bianconero : le foto più belle dell’impresa [GALLERY] : La Juventus ribalta il 2-0 dell’andata al Wanda Metropolitano battendo 3-0 l’Atletico Madrid con una tripletta di Cristiano Ronaldo: nella nostra gallery le foto più belle della partita La Juventus firma l’impresa! I bianconeri ribaltano il 2-0 dell’andata al Wanda Metropolitano superando, all’Allianz Stadium, l’Atletico Madrid per 3-0 grazie ad una straordinaria tripletta di Cristiano Ronaldo! Nella ...

Champions League 2019 - Juventus-Atletico Madrid 3-0 : record assoluto d’incasso per lo Stadium - IL TABELLINO : Juventus batte Atletico Madrid 3-0 (1-0). Il TABELLINO. Juventus (3-4-3 ): Szczesny; Emre Can, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Pjanic, Matuidi, Spinazzola (22′ st Dybala); Bernardeschi, Mandzukic (35′ st Kean), Ronaldo. (22 Perin, 4 Caceres, 24 Rugani, 30 Bentancur, 41 Nicolussi). All.: Allegri. Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias (32′ st Vitolo), Godin, Gimenez, Juanfran; Saul, Rodrigo, Koke, Lemar (11′ st Correa); ...