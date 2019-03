Juventus-Atletico Madrid 3-0! Capolavoro bianconero | le foto più belle dell’impresa

Pistocchi - messaggio social dopo Juventus-Atletico Madrid : il tweet : Maurizio Pistocchi, spesso molto “critico” con la Juventus, ha commentato la vittoria dei bianconeri sull’Atletico Madrid, con un tweet a caldo. Belle le parole del giornalista ex Mediaset, che ha riconosciuto la superiorità della formazione di Allegri. Il tweet di Pistocchi dopo Juventus-Atletico Madrid “Juventus-AtlMadrid 3:0 Un’ottima Juventus, trascinata dalla tripletta di uno straordinario CR7, […] More

Champions League 2019 - Juventus-Atletico Madrid 3-0 : record assoluto d’incasso per lo Stadium - IL TABELLINO : Juventus batte Atletico Madrid 3-0 (1-0). Il TABELLINO. Juventus (3-4-3 ): Szczesny; Emre Can, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Pjanic, Matuidi, Spinazzola (22′ st Dybala); Bernardeschi, Mandzukic (35′ st Kean), Ronaldo. (22 Perin, 4 Caceres, 24 Rugani, 30 Bentancur, 41 Nicolussi). All.: Allegri. Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias (32′ st Vitolo), Godin, Gimenez, Juanfran; Saul, Rodrigo, Koke, Lemar (11′ st Correa); ...

REMUNTADA! Juventus perfetta - Atletico Madrid a casa! Cristiano Ronaldo alieno - tripletta decisiva : La Juventus compie l’Impresa: nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League i bianconeri sconfiggono per 3-0 l’Atletico Madrid e passano ai quarti del massimo torneo continentale. Mattatore della serata Cristiano Ronaldo, che mette a segno la tripletta decisiva con due gol di testa e quello decisivo su rigore quando i supplementari sembravano inevitabili. Il portoghese prende per mano la squadra e la porta in vantaggio al ...

Juventus-Atletico Madrid - Cristiano Ronaldo come Simeone : mano ai genitali verso i tifosi avversari [VIDEO] : Il portoghese ha risposto per le rime a Simeone, mimando il gesto fatto da Simeone dopo il raddoppio di Godin all’andata Aspettava il momento di farlo, gli sarà passato per la mente dopo ogni gol segnato questa sera all’Atletico Madrid. Dopo il terzo rigore, Cristiano Ronaldo non ha avuto più dubbi, rispedendo al mittente quel pessimo gesto compiuto da Diego Simeone dopo la partita d’andata. CR7 non si è fatto scappare ...

Impresa Juventus - tre perle di Ronaldo eliminano l'Atletico Madrid : Una partita dominata dal primo minuto e vinta con tre perle del suo campione, Cristiano Ronaldo. La Juventus batte per tre a zero l'Atletico Madrid e si qualifica per i quarti di Champions league facendo l'Impresa. Il risultato dell'andata, una squadra tra le più forti, quella spagnola, nella fase difensiva mettevano la squadra di Allegri in una situazione difficile. Ma i primi minuti sono bastati per capire che la partita era stata ...

Juventus-Atletico Madrid 3-0 Rimonta riuscita - Ronaldo manda i bianconeri ai quarti : Tre gol di Cristiano Ronaldo e la Juventus corona il sogno. Ribaltato lo 0-2 di Madrid ed eliminato l'Atletico di Simeone con una partita perfetta che ha visto CR7 prendersi la scena, ma che...

Champions League Juventus-Atletico Madrid 3-0 - il tabellino : TORINO - La Juventus domina e ribalta il risultato dell'andata e batte l' Atletico Madrid 3-0 . Ronaldo assoluto protagonista con una tripletta: il portoghese sblocca al 27' del primo tempo, raddoppia ...

Remuntada Juve - l'Atletico cade sotto i colpi di Cr7. Il tweet della Juventus : La Juve completa una storica Remuntada e supera il turno, demolendo l'Atletico Madrid allo Stadium. 3 reti di Cristiano Ronaldo, una partita praticamente perfetta quella preparata da mister Allegri. Prestazione super di un ispiratissimo Bernardeschi. Il tweet della Juve Questo il tweet della società bianconera, diventato immediatamente virale tra tifosi. E' FINITA! AMICI, E' FINITA!La

Champions - la Juventus ribalta 3-2 contro l'Atletico Madrid : Ronaldo - tripletta monumentale : La Juventus supera 3-0 l'Atletico Madrid e si qualifica per i quarti di finale di Champions League. Decisiva la tripletta di Cristiano Ronaldo.

VIDEO Juventus-Atletico Madrid 3-0 - Highlights - gol e sintesi. Rimonta leggendaria - Cristiano Ronaldo unico : tripletta da fenomeno : tripletta di Cristiano Ronaldo e Juventus ai quarti di finale della Champions League: ribaltato lo 0-2 dell’andata con la vittoria per 3-0 maturata questa sera allo Stadium. Di seguito le immagini delle reti del ,lusitano, che sovvertono tutti i pronostici e spediscono la Vecchia Signora in Paradiso. GLI Highlights DI Juventus-Atletico Madrid 3-0 IL VANTAGGIO DI Ronaldo #Juventus 1:0 #Atletico / #ChampionsLeague / Round of 16 / ...

Pagelle Juventus-Atletico Madrid 3-0 : Cristiano Ronaldo RE con una tripletta - Bernardeschi sontuoso! Vecchia Signora ai quarti : Termina 3-0 all’Allianz Stadium tra Juventus ed Atletico Madrid. Una tripletta fantastica di Cristiano Ronaldo regala la qualificazione ai quarti di finale di Champions League 2019. Una rimonta pazzesca degli uomini di Massimiliano Allegri e la Vecchia Signora annichilisce i Colchoneros. Di seguito le Pagelle: CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Atletico Madrid (CALCIO D’INIZIO ALLE 21.00) JUVENTUS Szczesny ...

La Juventus ribalta l'Atletico Madrid : tripletta di CR7 e quarti di finale raggiunti : La Juventus di Massimiliano Allegri gioca la miglior partita dell'anno, la partita della vita, batte con un netto 3-0 l'Atletico Madrid e vola ai quarti di finale di Champions League meritatamente. La tripletta dell'indemoniato Cristiano Ronaldo ha permesso ai bianconeri di ribaltare il 2-0 subito al Wanda Metropolitano tre settimane fa. Per l'ex Real Madrid è la rete numero 25 contro i colchoneros che sono la vittima preferita del 34enne di ...