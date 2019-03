Juve | notte magica con i miracoli di Ronaldo 

Super CR7 - 3-0 ad Atletico e Juve ai quarti. Ronaldo : “La mia notte magica - mi hanno preso per questo” : Impresa Juventus. Una tripletta di Cristiano Ronaldo regala i quarti di finale di Champions League ai bianconeri che si impongono All'Allianz Stadium 3-0 contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone dopo la sconfitta per 2-0 all'andata. Cr7 segna di testa al 27' del primo tempo e nella ripresa al 48', per poi chiudere la sfida realizzando il calcio di rigore decisivo all'86'. La Juventus era chiamata ad una rimonta storica nel match di ritorno ...

Champions - Juve-Atletico : l'attesa per una notte da dentro o fuori : A Rmc Sport l'ex bomber Paolo Rossi ha dichiarato: 'Servirà un'impresa vera. La squadra non deve essere scriteriata, ma deve fare la partita da subito, deve far sentire che si gioca in casa e la ...

Juventus-Atletico - Terim : 'I bianconeri possono ancora passare. CR7? È la sua notte' : Ai microfoni di Sky Sport , Terim ha detto di aspettersi una Juve molto combattiva: "La Juve è sempre la Juve, soprattutto in casa " ha esordito l'ex commissario tecnico della nazionale turca -. Se ...

Juventus - vivi la notte da leoni! Serve la remuntada d’antologia - tutti per l’impresa contro l’Atletico Madrid : Fino alla fine. Bisogna crederci, contro tutto e tutti. Per continuare a sognare, per non doversi risvegliare bruscamente, per essere ancora protagonisti nella competizione più importante, per recitare ancora una parte di rilievo sul palcoscenico più prestigioso. Serve l’impresa, c’è bisogno di una notte da leoni, c’è bisogno della versione migliore della Juventus nella partita più importante della stagione, almeno fino a ...

Juventus-Atletico Madrid - Champions League 2019 : la rimonta è possibile - il destino dei bianconeri si decide in una notte : «Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta» recita la celebre affermazione di Giampiero Boniperti, una delle frasi che meglio esprimono lo spirito del mondo bianconero. Eppure vincere domani sera non basterà, servirà qualcosa di più. In una partita che si annuncia incandescente, la Juventus si giocherà l’accesso ai quarti di finale della Champions League 2018-2019 ospitando all’Allianz Stadium gli spagnoli ...

La Juventus lancia la notte Champions : L'operazione remuntada della Juventus in Champions parte non solo sul campo, dove oggi i bianconeri si sono ritrovati dopo un giorno di riposo, ma anche con un clip per scaldare l'ambiente, annunciato ...

La notte amara della Juve in Champions. Ko con l'Atletico Madrid : I bianconeri perdono per 2 a 0 contro l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale. L'allenatore Allegri però si dice fiducioso per la sfida di ritorno in programma il 12 marzo prossimo. '...