Juve-Atletico Madrid | Ronaldo rischia sanzione per gesto alla Simeone

Juventus-Atletico Madrid - l'Europa celebra Ronaldo : 'Cristiano re della Champions' : La stampa europea celebra la Juventus di Cristiano Ronaldo, protagonista dell'impresa allo stadium contro l'Atyletico Madrid in Champions. Titoloni su tutte le testate sportive e non. Cristiano è il ...

Juve-Atletico - la moviola : una notte super per l'arbitro Kuipers - Var e tecnologia : Quando arbitro, var e tecnologia esaltano e si esaltnao in una notte indimenticabile. Subito in azione una delle più navigate coppie internazionali in Era di video arbitraggio, quella formata dagli ...

Juventus-Atletico Madrid 3-0. Rimonta riuscita - super Ronaldo manda i bianconeri ai quarti. CR7 restituisce poi il gestaccio a Simeone : Cristiano Ronaldo si è scatenato al momento giusto, la sua prima tripletta in maglia bianconera ribalta l?Atletico e spalanca ai bianconeri le porte dei quarti di Champions. Nella notte...

Juventus-Atletico Madrid - Ronaldo entra al ristorante e scatta l’ovazione dei clienti : “Cristiano - Cristiano!” : Dopo il 3 a 0 tra Juventus e Atletico Madrid che ha ribaltato il risultato dell’andata e che ha qualificato i bianconeri, Cristiano Ronaldo ha cenato al ristorante Catullo di Torino accompagnato da Georgina Rodriguez. Appena è entrato nel locale, i clienti lo hanno acclamato. Video Youtube L'articolo Juventus-Atletico Madrid, Ronaldo entra al ristorante e scatta l’ovazione dei clienti: “Cristiano, Cristiano!” proviene da ...

Belen a Torino per Juventus-Atletico - la Rodriguez ''porta bene'' ai bianconeri [VIDEO] : Belen Rodriguez spunta a sorpresa sugli spalti dell'Allianz Stadium, l'argentina in tribuna Vip in occasione di Juventus-Atletico Madrid Non solo Georgina Rodriguez e le altre Wags bianconere, sugli ...

Juventus - dopo la vittoria sull’Atletico arrivano i complimenti di Buffon : “godetevi l’impresa! Grande mister Allegri” [FOTO] : Anche Gigi Buffon ha assistito all’impresa della Juventus contro l’Atletico Madrid: il portiere del PSG ha rivolto un dolce messaggio agli ex compagni Ieri notte la Juventus ha firmato una straordinaria impresa. I bianconeri hanno superato con il punteggio di 3-0 l’Atletico Madrid, ribaltato il risultato dell’andata che li aveva visti sconfitti 2-0 al Wanda Metropolitano. Una Grande rimonta quella di Cristiano ...

Juve-Atletico - Capello : 'Allegri il migliore in campo - Ronaldo impressionante' : Ha fatto esordire Spinazzola largo a sinistra, ha lanciato Bernardeschi a tutto campo e ha riposto piena fiducia in Emre Can. E, alla fine, ha avuto ragione: Massimiliano Allegri ha cucito addosso ...

Juve - incasso record allo Stadium con l’Atletico : Juventus Stadium incasso record – E’ stato tutto perfetto nella notte di Champions League per la Juventus, che con un sonoro 3-0 ha sconfitto l’Atletico Madrid conquistando i quarti di finale della UEFA Champions League. Decisivo l’acquisto estivo per eccellenza, Cristiano Ronaldo, che con una tripletta – due reti di testa, una su rigore – […] L'articolo Juve, incasso record allo Stadium con l’Atletico è stato realizzato da Calcio e ...

Raccontateci la vostra Juve-Atletico : Le foto che avete scattato allo Stadium o dove l'avete vissuta, le vostre emozioni, i vostri commenti: vogliamo che il popolo juventino condivida la leggendaria notte di Champions League contro l'...

Juve-Atletico 3-0 - le pagelle di Champions : La Juve riesce nella remuntada battendo l'Atletico Madrid 3-0 , andata 2-0 per gli spagnoli, ed eliminandolo dalla Champions League. La squadra di Simeone si risveglia dal sogno europeo con l'incubo ...

Juventus-Atletico Madrid : Ronaldo fa il fenomeno - Doncic resta senza parole : Una partita che ha tenuto incollati alla TV tutta l'Italia appassionata di sport e anche tantissimi campioni che poco o nulla hanno a che vedere con il calcio, tra cui inevitabilmente anche i ...

Juve Atletico 3-0 : gol e highlights degli ottavi di Champions. VIDEO : Una partita perfetta. Un'impresa straordinaria. La Juventus ribalta l'Atletico Madrid , vincendo 3-0 all'Allianz Stadium, trascinata dal suo fuoriclasse Cristiano Ronaldo e vola ai quarti di Champions ...

Highlights Juventus-Atletico Madrid 3-0 : VIDEO - gol e sintesi in 3 minuti. CR7 magico - tripletta da marziano : La serata dell’Allianz Stadium di ieri rimarrà nella memoria dei tifosi della Juventus, e non solo, davvero a lungo. Il 3-0 rifilato all’Atletico Madrid, con la sontuosa tripletta di Cristiano Ronaldo, ha scritto una pagina della storia della Champions League 2018/19. Una partita davvero stellare dei bianconeri, che hanno messo all’angolo per 95 minuti i Colchoneros del Cholo Simeone. Una lezione di tattica impartita da Max ...