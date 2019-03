Juve-Atletico | ascolti record | gara di club più vista di sempre su Sky

Juve-Atletico - parla Renzi : “Tutto tranne che Juventino - ma bisogna chiedere scusa ad Allegri” : Antijuventino, ma sportivo. E’ onesto e sincero Matteo Renzi. Il senatore del Pd commenta la splendida rimonta della Juve di ieri sera contro l’Atletico Madrid rimarcando di non essere tifoso bianconero: “Come è noto possono accusarmi di tutto tranne che di essere juventino. Ieri del resto ero a Manchester a vedere un’altra partita di Champions, non la Juve“, scrive nella sua ultima enews. Ma si complimenta ...

Juventus-Atletico Madrid : Cristiano Ronaldo carica i compagni durante l'intervallo : Cristiano Ronaldo non finisce mai di stupire. Il fuoriclasse portoghese, con la tripletta di ieri sera all'Atletico Madrid, è arrivato a quota 24 reti con la maglia bianconera in tutte le competizioni,...

Juve-Atletico - bianconeri in posa per l'impresa : ma dov'è Cristiano Ronaldo? VIDEO : Nessun ammutinamento del numero 7, per carità, piuttosto attardato a bordo campo per l' intervista di rito con il nostro Giovanni Guardalà di Sky Sport . Ecco quindi che, dopo secondi in standby ...

Juventus-Atletico - Ronaldo - elogi social alla squadra : 'Uno per tutti e tutti per uno' : Il re è lui, Cristiano Ronaldo, ma attorno c'è una squadra vincente. Lo fa capire lo stesso CR7 con l'immagine pubblicata sui social che lo ritrae, nello spogliatoio dell'Allianz Stadium, attorniato ...

Juve - ricordi quelle parole? “3 gol all’Atletico? Qualificazione impossibile” : Juve – Una sentenza forse espressa con troppa fretta e con eccessiva frenesia. Giancarlo Padovan, noto giornalista ed ex direttore di “TuttoSport“, ospite negli studi di “SportItalia“, aveva espresso il suo parere in ottica match di ritorno tra Juventus e Atletico Madrid. Juve, le parole di Padovan “Vedo una Juventus morta. Fare tre gol all’Atletico […] More

Juve-Atletico Madrid - Ronaldo rischia sanzione per gesto alla Simeone : Cristiano Ronaldo alla Simeone. E ora rischia una sanzione proprio come Simeone. L'attaccante portoghese a fine partita ha esultato replicando al gesto di Diego Simeone a Madrid. Il tecnico argentino ...

Champions Sky Sport - ascolti record per diretta esclusiva Juventus - Atletico Madrid : Serata da record per la UEFA Champions League in esclusiva su Sky Sport: il match Juventus-Atletico Madrid, in onda dalle 21, è stato visto da 2.939.504 spettatori medi con l’11,14% di share (4.280.474...

Juventus-Atletico - Renzi prende le difese di Allegri : “qualcuno dovrebbe chiedergli scusa” : Il commento di Renzi dopo la strepitosa vittoria delle Juventus sull’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League “Come è noto possono accusarmi di tutto tranne che di essere juventino. Ieri del resto ero a Manchester a vedere un’altra partita di Champions, non la Juve“. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. “Ma dopo quello che è successo ieri non solo bisognerebbe fare i complimenti a ...

Juventus-Atletico Madrid - boom di ascolti su Sky : ascolti tv Champions League – La vittoria della Juventus sull’Atletico Madrid ha sicuramente reso entusiasti i tifosi bianconeri. Un successo cercato a tutti costi, con la spinta dei 41.000 presenti all’Allianz Stadium a fare da cornice a una serata che regala ai piemontesi l’accesso ai quarti di finale della UEFA Champions League. Juve, incasso record […] L'articolo Juventus-Atletico Madrid, boom di ascolti su Sky è stato realizzato ...

Ascolti TV | Martedì 12 marzo 2019. Meraviglie parte dal 19.3% - Il Collegio chiude con il 9.7%. Che Bella Giornata si ferma all’8.5%. Boom Juventus-Atletico Madrid su Sky (10.5%) : Alberto Angela Su Rai1 Meraviglie – La Penisola di Tesori ha conquistato 4.513.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 Che Bella Giornata ha raccolto davanti al video 1.993.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.307.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.445.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 #cartabianca ha raccolto davanti al ...

Champions League 2019 : si chiudono gli ottavi - riflettori su Juventus-Atletico Madrid. Ecco il programma TV : Allegri e Ronaldo Dopo Ajax, Tottenham, Porto e Manchester United, si completano gli ottavi di finale della Uefa Champions League 2019 con le altre quattro squadre che staccano il pass per i quarti. Tra queste spera ancora di esserci la Juventus, chiamata all’impresa di ribaltare il 2 a 0 di Madrid ad opera dell’Atletico. Tutte le partite sono in esclusiva su Sky, ad eccezione del match tra Bayern Monaco e Liverpool, trasmesso anche ...

Le Iene - scherzo scabroso a Valentina Allegri durante Juve-Atletico : loro nudi - lei circondata : Le Iene non hanno pietà. Ogni settimana, prendono un vip e gli fanno uno scherzo al limite del sadismo. Stavolta tocca a Valentina Allegri, figlia d'arte. Suo padre, tecnico della Juventus, è reduce dall’impresa storica, la rimonta contro l’Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions League,

Juventus-Atletico Madrid - Ronaldo segna il rigore e Douglas Costa imita Simeone : la “sobria” esultanza verso il Cholo : Cristiano Ronaldo segna il terzo gol contro l’Atletico Madrid, su rigore, e i giocatori juventini, sugli spalti, si sono scatenati. Più di tutti, Douglas Costa che, in direzione della panchina di Diego Simeone, ha simulato il gesto fatto dall’allenatore nella partita di andata e che aveva suscitato diverse polemiche.

Juve-Atletico - la resa di Simeone : «Ci hanno superati in tutto - volevano vincere più di noi» : Travolto dalla Juventus e stregato da Allegri. Diego Simeone una notte così non la scorderà mai . Battuto con le sue stesse armi: il ritmo, l'intensità, la cattiveria agonistica . I bianconeri ...