Juve Atletico 3-0 | gol e highlights degli ottavi di Champions VIDEO

Highlights Juventus-Atletico Madrid 3-0 : VIDEO - gol e sintesi in 3 minuti. CR7 magico - tripletta da marziano : La serata dell’Allianz Stadium di ieri rimarrà nella memoria dei tifosi della Juventus, e non solo, davvero a lungo. Il 3-0 rifilato all’Atletico Madrid, con la sontuosa tripletta di Cristiano Ronaldo, ha scritto una pagina della storia della Champions League 2018/19. Una partita davvero stellare dei bianconeri, che hanno messo all’angolo per 95 minuti i Colchoneros del Cholo Simeone. Una lezione di tattica impartita da Max ...

Juventus-Atletico Madrid - vedi alla parola Remuntada : Serviva la Remuntada e Remuntada è stata. Per una notte Massimiliano Allegri ha messo a tacere i profeti di sventura e il fuoco amico che, passo passo, incendiano e inquinano il suo cammino da quando, nel luglio di cinque anni fa, ha messo piede a Vinovo per avviare una sequenza di successi senza precedenti nella storia bianconera. Allora gli si rimproverava la passata militanza nel Milan, che con lui in panchina, sia detto per inciso, ...

Leonardo Spinazzola show in Juventus Atletico/ Allegri lo elogia : 'Che prestazione!' : Juventus Atletico Madrid termina 3-0, in casa bianconera brilla Leonardo Spinazzola: l'esterno sinistro salutato con una standing ovation.

Juventus-Atletico - le pagelle : Ronaldo decisivo - Bernardeschi superlativo : Szczesny 6 Attento su Koke e Saul, nessun altro brivido Emre Can 7,5 La mossa a sorpresa vincente, jolly prezioso che nel primo tempo affianca Bonucci annientando Morata e nella ripresa galleggia tra ...

Juventus Atletico Madrid - Simeone : 'CR7 migliore al mondo - brava la Juve' : Sono stati migliori tatticamente e sulle seconde palle" ha detto l'allenatore degli spagnoli, intervistato da Sky Sport. Riconoscimento della grandezza Cristiano Ronaldo è la vera e propria bestia ...

Juventus - Atletico Madrid - Allegri : 'Siamo stati bravi a rimanere concentrati' : La Juventus ha scritto una pagina di storia rimontando il 2 a 0 del Wanda Metropolitano con una prestazione magistrale. Cristiano Ronaldo è stato il mattatore della serata con una tripletta sontuosa, ma è tutta la compagine bianconera ad aver legittimato sul campo il passaggio del turno. L'Atletico non è mai entrato in partita ed è stato annichilito sul piano fisico, tecnico e tattico dall'undici di Allegri. Ronaldo: 'Questa è mentalità da ...

Juventus-Atletico Madrid - Simeone : “Loro più bravi di noi. Vittoria meritata” : JUVENTUS ATLETICO Madrid 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato al termine del match, Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato della sconfitta contro la Juventus che ha segnato l’eliminazione del proprio club dalla Champions League: “Sono stati più bravi, dobbiamo fargli i complimenti. Sicuro non abbiamo visto la migliore versione dell’Atletico, loro sono stati […] L'articolo Juventus-Atletico ...

Super CR7 - 3-0 ad Atletico e Juve ai quarti. Ronaldo : “La mia notte magica - mi hanno preso per questo” : Impresa Juventus. Una tripletta di Cristiano Ronaldo regala i quarti di finale di Champions League ai bianconeri che si impongono All'Allianz Stadium 3-0 contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone dopo la sconfitta per 2-0 all'andata. Cr7 segna di testa al 27' del primo tempo e nella ripresa al 48', per poi chiudere la sfida realizzando il calcio di rigore decisivo all'86'. La Juventus era chiamata ad una rimonta storica nel match di ritorno ...

Calcio - Champions League 2019 : Juventus-Atletico Madrid 3-0. Massimiliano Allegri : “Bisognava fare una grande prestazione” : L’impresa è riuscita e i meriti sono anche suoi: il condottiero della Juventus, Massimiliano Allegri. Nel giorno del suo onomastico il tecnico firma l’impresa rispondendo così a tutte le critiche piovute dopo la sfida d’andata. Ai microfoni di Sky Sport Allegri ha parlato a lungo nel post gara degli ottavi di Champions League che ha visto la Juventus sconfiggere per 3-0 l’Atletico Madrid, eliminandolo. Il tecnico della ...