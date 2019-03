Juve | Allegri | Ottima partita | non perfetta ma freddi e lucidi

Juve ntus trionfa - messaggio d'amore di Ambra Angiolini ad Allegri dopo la vittoria : Wow, che rimonta. La Juventus trionfa in Champions League, l'Atletico Madrid è stato travolto da poco allo Stadium e Ambra Angiolini gioisce per il suo Allegri . AmMax che roba, verrebbe da...

Leonardo Spinazzola show in Juve ntus Atletico/ Allegri lo elogia : 'Che prestazione!' : Juventus Atletico Madrid termina 3-0, in casa bianconera brilla Leonardo Spinazzola : l'esterno sinistro salutato con una standing ovation.

Juve ntus - Atletico Madrid - Allegri : 'Siamo stati bravi a rimanere concentrati' : La Juventus ha scritto una pagina di storia rimontando il 2 a 0 del Wanda Metropolitano con una prestazione magistrale. Cristiano Ronaldo è stato il mattatore della serata con una tripletta sontuosa, ma è tutta la compagine bianconera ad aver legittimato sul campo il passaggio del turno. L' Atletico non è mai entrato in partita ed è stato annichilito sul piano fisico, tecnico e tattico dall'undici di Allegri . Ronaldo: 'Questa è mentalità da ...

La Juve elimina l'Atletico : capolavoro di Allegri e Ronaldo : Nel ritorno degli Ottavi di finale di Champions la Juve non ha sbagliato nulla ed ha battuto per 3-0 l'Atletico Madrid, elimina ndolo dalla Champions League. Massimiliano Allegri stavolta ha fatto in vero capolavoro tattico e psicologico. Ha schierato una formazione giusta, grintosa e famelica. Tecnica, corsa e una voglia di fare l'impresa fuori dal comune. Il mister livornese ha studiato la partita nei dettagli, alla perfezione. La Juve ha ...

Juve -Atletico - ultimissime e formazioni : novità dal 1' firmata Allegri! : JUVE ATLETICO formazioni - Poche ore al calcio d’inizio della sfida dell’anno tra Juventus e Atletico Madrid. Allegri sembrerebbe esser orientato sulla conferma del 4-3-3, anche se restano vive le idee di 3-5-2 e 3-4-1-2. Pochi dubbi in difesa: Allegri si affiderà a Bonucci e Chiellini centrali, con Cancelo a destra. La vera novità potrebbe esser […] More

Champions - la Juve ntus di Allegri a caccia della perfezione ecco come può rimontare l Atletico : ... ore 21, - direttamente dal profilo Twitter ufficiale della Juventus e riassume il sentimento comune che coinvolge tutto il mondo bianconero. Per rimontare lo 0-2 dell'andata servirà la prestazione ...

Juventus-Atletico Madrid - ultimissime : Allegri ha deciso il modulo! : JUVENTUS ATLETICO Madrid- Tutto pronto per la super sfida tra Juventus e Atletico Madrid. Massimiliano Allegri, nella rifinitura, avrebbe sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Si va verso la conferma del 4-3-3. In difesa dovrebbero agire Cancelo e Spinazzola sugli esterni con Bernardeschi in attacco al posto di Dybala. Pochi dubbi a centrocampo, dover Emre […] More