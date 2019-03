Julian Alaphilippe | il nuovo idolo del ciclismo francese

Tirreno-Adriatico 2019 : i favoriti. Primoz Roglic e Julian Alaphilippe in prima fila. Tom Dumoulin - Geraint Thomas e Vincenzo Nibali ci provano : Tanti campioni al via della 54ma edizione della Tirreno-Adriatico, che scatterà mercoledì con una cronometro a squadre a Lido di Camaiore. Quest’anno la lotta per la maglia azzurra si preannuncia incerta, visto che il percorso non presenta salite lunghe, ma tani brevi strappi, e si adatta quindi a diversi tipi di corridori. Andiamo quindi a scoprire i principali favoriti per la classifica generale. Considerando il percorso e l’attuale stato di ...

Strade Bianche 2019 - Julian Alaphilippe : “Era il primo obiettivo della stagione - sono felicissimo” : Julian Alaphilippe ha confermato i favori dei pronostici e ha vinto le Strade Bianche 2019, il francese ha letto benissimo la classica dello sterrato e non ha sbagliato davvero nulla. Sull’ultimo strappo ha piazzato un affondo micidiale e ha così definitivamente spezzato la resistenza del coriaceo Jakob Fuglsang, regalando così l’ennesimo successo alla Deceuninck Quick-Step. Alaphilippe ha poi ha commentato a caldo il suo ...

Albo d’oro Strade Bianche : Julian Alaphilippe succede a Tiesj Benoot : Julian Alaphilippe ha vinto la Strade Bianche 2019, grande classica con oltre 60 km di sterrato che si districa tra le colline della toscana. Il francese succede così a Tiesj Benoot nell’Albo d’oro. Di seguito l’Albo d’oro delle Strade Bianche con tutti i vincitori della classica toscana. Albo D’ORO Strade Bianche: 2007 Aleksandr Kolobnev (Russia) 2008 Fabian Cancellara (Svizzera) 2009 Thomas Lovkvist ...

Strade Bianche 2019 : la prima volta di Julian Alaphilippe - il fuoriclasse francese tra i favoriti della vigilia : Tra coloro che parteciperanno alla Strade Bianche 2019, spettacolare corsa ciclistica che si disputa nella campagna toscana e che dal 2017 rientra nel calendario dell’UCI World Tour, ci sarà anche un esordiente decisamente di lusso. Il francese Julian Alaphilippe ha infatti deciso di misurarsi per la prima volta in carriera con la storica classica italiana, il cui tracciato combina impegnativi tratti in sterrato e durissimi muri, che la ...

Tour Colombia 2019 : show di Julian Alaphilippe nella quinta frazione! Tappa e maglia per il transalpino : Julian Alaphilippe è il vincitore della quinta e penultima frazione del Tour Colombia 2019, corsa a tappe del calendario internazionale classificata di categoria 2.1. Il corridore della Deceuninck-QuickStep ha preceduto il Colombiano Miguel Angel Lopez (Astana) e l’ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar) nella volata tra gli attaccanti di giornata, al termine dei 176.8 km con partenza e arrivo a La Union. Il fuoriclasse francese, al terzo ...

Julian Alaphilippe - da Specialized una bicicletta personalizzata : Julian Alaphilippe correrà quest’anno con una bicicletta speciale, una S-Works Tarmac che la Specialized ha personalizzato per lui. Il corridore francese della Deceuninck Quickstep avrà a disposizione questa nuova creazione della casa americana che avrà le stesse caratteristiche tecniche e gli stessi accessori di quelle in dotazione agli altri ciclisti ma con una colorazione diversa. Alaphilippe l’ha già portata al debutto con grande fortuna ...

Vuelta San Juan 2019 - Julian Alaphilippe anticipa tutti nella seconda tappa. 2° un ottimo Simone Consonni : Julian Alaphilippe si aggiudica la seconda tappa della Vuelta San Juan 2019, breve corsa a tappe del calendario internazionale che si disputa in Argentina. Frazione da Chimbas a Peri Lago Punta Negra modificata alla vigilia per il grande caldo: i corridori hanno percorso soltanto tre volte il circuito conclusivo per un totale di 132,5 km. Sulla salita di Alto Punta Negra (1.5 km con pendenza media intorno all’8%) nel finale, il corridore ...