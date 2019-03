Ivan Zazzaroni ricorda Davide Astori a Vieni da me e Caterina Balivo parla di Francesca

Juventus - Ivan Zazzaroni : 'So che Allegri è preoccupato da mesi' : I tifosi della Juventus di tutta italia continuano a dividersi su chi abbia le maggiori responsabilità nella sconfitta di Champions League rimediata dalla squadra bianconera contro l'Atletico di Madrid. Per alcuni le maggiori responsabilità sarebbero da attribuire a Massimiliano Allegri che non avrebbe saputo mettere in campo una squadra competitiva e all'altezza. Per altri, invece, sarebbe maggiormente colpa dei singoli errori individuali dei ...