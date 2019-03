Italia-Cina | il governo a Mattarella | testo meno vincolante di altri Berlusconi | «Nostra

Via della Seta - Conte : «Italia-Cina - intesa limpida : l’obiettivo è crescere» : Il premier: è una scelta economica compatibile con l’Alleanza atlantica. Altri Paesi collaborano con Pechino, non sarà un cavallo di Troia

Via della Seta - Prodi con Conte "ok intesa Italia-Cina"/ Salvini "non siamo colonia" : Premier Conte "Via della Seta un accordo limpido", Romano Prodi col Governo per l'intesa Italia-Cina. Salvini 'non siamo la colonia di nessuno'

Cina - Salvini : "Non voglio che Italia sia colonia" : "Se si aiutano le imprese Italiane a fare business e a esportare i nostri preziosi prodotti io son contento. Però ovviamente c'è da valutare la sicurezza nazionale. Non voglio che l'Italia sia una ...

Salvini : valutare accordo Cina - Italia non sia colonia di nessuno : Roma, 13 mar., askanews, - "Ne stiamo parlando. Non sono preoccupato da niente, ormai ho imparato a non preoccuparmi per niente". Così ha risposto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Berlusconi contro l'intesa Italia-Cina : «La nostra libertà è a rischio» : A questo avvertimento ha risposto il ministro dell'Economia Giovanni Tria: «Una tempesta in un bicchier d'acqua». E a proposito di possibili risvolti militari, l'ex presidente del Consiglio, aggiunge:...

Il premier Conte : "Italia-Cina? Intesa trasparente" : 'Rispetto ad altri Paesi, europei e non, che hanno avviato da anni collaborazioni importanti con Pechino in materia di connettività, l'Italia formalizza in modo trasparente la cornice entro cui ...

Via della Seta - ecco perché guardo con favore all’apertura dell’Italia alla Cina : Le “anime belle” del sovranismo diranno, ça va sans dire, che l’Italia dovrebbe essere autonoma e non cedere ai nessi, sempre pericolosi, coi potentati economici stranieri, siano essi la Cina, gli Usa o la Russia. In un mondo ideale, avrebbero pure ragione: se fossimo, ad esempio, nella kallipolis di Platone. Ma la realtà reale e non ideale è un’altra: hic Rhodus, hic salta! Ed è di questa che occorre sobriamente tenere conto. ecco perché, in ...

Italia-Cina - infrastrutture - tlc e finanza : dentro il patto con Pechino : Il senso politico del documento, è probabilmente quello contenuto nel secondo paragrafo al terzo punto, sotto il titolo: «Rimuovere ogni ostacolo al commercio e agli investimenti»....

Via della Seta - Fondazione Italia-Cina : 'Usa e Ue temono nuova globalizzazione' : Quali sono per le imprese italiane le opportunità offerte dalla nuova via della Seta? 'Una maggiore integrazione con l'economia cinese nelle relazioni commerciali. Gli investimenti cinesi in opere ...

Calenda su suo figlio minore : 'È affascinato dal comunismo Italiano - ma guarirà' : "Renzi deve decidere cosa vuole. Per esempio, se vuole fondare un suo partito: lo farà dopo le Europee. Ma siamo molto diversi, in questo. Lui rimane nella logica di una politica che interviene poco e si ritaglia un compito molto... motivazionale. Io, esattamente l'opposto Voglio un'azione molto meno evocativa: noi dobbiamo dare diritto di cittadinanza alla paura, e ...

L'asse Italia-Cina spaventa : Europa e Usa ci isolano già : Insomma no alle trattative individuali con il gigante cinese: le relazioni vanno regolamentate perché l'Unione Europea deve salvaguardare 'l'economia di mercato e i nostri valori' difendendo 'le ...