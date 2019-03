Isola dei famosi | la vendetta di Gabriele Parpiglia | Riccardo Fogli? Quelle due

Karina Cascella contro L’Isola dei Famosi? “Non è giusto che…” : Isola dei Famosi opinioniste, Karina Cascella dice la sua: “Sempre le stesse persone!” Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero di Nuovo Tv Karina Cascella, nota opinionista televisiva, spesse volte presente nei salotti di Maria De Filippi e Barbara d’Urso. E stavolta nel mirino di Karina sono finisce le opinioniste de L’Isola dei Famosi, quindi Alba Parietti e Alda D’Eusanio, ma anche Mara Venier ...

Isola dei Famosi : sulla Isla Bonita Riccardo Fogli è felice - Soleil si mostra pensierosa : Soleil Sorgè sta iniziando a mostrare i primi segni di cedimento all'interno de L'Isola dei Famosi. Giunta alla Isla Bonita dopo essere conquistato nuovamente il titolo di leader, non sembra essere più serena e spensierata come qualche settimana fa. Soleil, dopo aver instaurato un grande rapporto di amicizia con Riccardo Fogli, ha scelto di portarlo con sé per la seconda volta alla Isla Bonita. In questo posto i due naufraghi possono godere di ...

Isola dei Famosi - Yuri Rambaldi e il giallo degli anabolizzanti : Inaspettata rivelazione di un ex naufrago a "Pomeriggio Cinque". Non solo canne all'Isola dei Famosi, da oggi anche anabolizzanti. L'ex Isolano Yuri Rambaldi, ospite di Barbara d'Urso, non brilla per ...

Alberto Angela - il ritorno con Meraviglie - La PenIsola dei tesori conquista lo share con il 19 - 25 : Il ritorno in tv del divulgatore più amato d'Italia conquista tutti, anche perché la seconda stagione del suo programma gioca in casa, raccontando proprio le bellezze del nostro paese. Dopo i trionfi ...

Isola dei Famosi - Parpiglia conferma di essersi dimesso e sbotta : 'So fare il mio lavoro' : L'Isola dei Famosi continua a far parlare di sé anche se non sono le vicende dei naufraghi ad essere il principale argomento di discussione da parte del pubblico da casa. È l'intervento di Fabrizio Corona, avvenuto durante la diretta dell'ottava puntata, ad aver dato il via di una serie di reazioni a catena che hanno coinvolto anche i vertici del programma. Attraverso un comunicato stampa, infatti, Mediaset ha deciso di porre fine alla ...

Isola dei Famosi 2019/ Paolo Brosio contro Luca Vismara : 'deve volare basso' : Isola dei Famosi 2019, guerra tra i due nominati della settimana. Paolo Brosio attacca Luca Vismara: 'deve volare basso'.

Isola dei Famosi 2019 - Alba Parietti : "Soleil è una ragazza in gamba" : Il suo comportamento da leader aveva creato una spaccatura tra lei e il resto del cast all'Isola dei Famosi, così Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata aspramente criticata da una delle opinioniste del programma, Alba Parietti.L'Alba nazionale ha tuttavia voluto correggere il tiro direttamente dal suo Instagram, in seguito ad alcuni attacchi da parte dei fan della fidanzata di Jeremias Rodriguez: “Scusate, ma proprio ...

Paolo Brosio : mamma - età - mogli e carriera. Chi è all’Isola dei famosi 2019 : Paolo Brosio: mamma, età, mogli e carriera. Chi è all’Isola dei famosi 2019 Chi è Paolo Brosio e carriera Paolo Brosio (62 anni) è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano. Dopo la laurea in giurisprudenza all’Università di Pisa, nel 1985, inizia a lavorare come giornalista. Prima entrando nella redazione del Secolo XIX e successivamente come inviato di Studio Aperto e Tg4. Dopo aver raggiunto la notorietà con l’inchiesta ...

Riccardo Fogli : figli - età e moglie. La vita privata | Isola dei famosi : Riccardo Fogli: figli, età e moglie. La vita privata | Isola dei famosi Chi è Riccardo Fogli e carriera Riccardo Fogli è tra i concorrenti ufficiali dell’Isola dei famosi 2019. La 14esima edizione del reality, condotta immancabilmente da Alessia Marcuzzi, andrà in onda da giovedì 24 gennaio su Canale 5. Tra i famosi ci sarà, appunto, Riccardo Fogli (70 anni) celebre cantante italiano ed ex membro dei Pooh. Le scelte d’amore e la vita privata ...

Barbara D'Urso rivela a Pomeriggio 5 : 'Nel mio serale non si parlerà dell'Isola dei Famosi. Ecco perché' : Barbara D'Urso e il nuovo programma Live - Non è la D'Urso . Oggi, durante il consueto appuntamento con Pomeriggio 5 , la conduttrice ha lanciato le anticipazioni sulla prima puntata della ...

Il fuorionda della lite a L'Isola dei Famosi : Poco prima di tornare a L'Isola che non c'è, nel corso della nuova diretta de L'Isola dei Famosi , che ieri sera ha visto la naufraga Soleil Sorgé diventare di nuovo leader dell'Honduras, durante uno ...

Soleil contro tutti a l’Isola dei famosi - Alba Parietti cambia idea : “È in gamba” : Isola dei famosi, Soleil Sorge contro tutti: Alba Parietti spiega perché ha criticato la naufraga durante la diretta A l’Isola dei famosi si è creata un’evidente spaccatura tra Soleil Sorge e il resto dei naufragi. Con quelli che hanno contestato il suo ruolo di leader l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha discusso animatamente in queste settimane. […] L'articolo Soleil contro tutti a l’Isola dei famosi, Alba ...

Isola dei Famosi - Elena Morali contro Soleil Sorge : “E’ una serpe” : Elena Morali contro la naufraga Soleil Sorge Una delle telespettatrici fedeli della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi è, senza ombra di dubbio, Elena Morali. L’ex naufraga si diverte a sparare a zero sulle donne del reality show e in particolare su Soleil Sorge. In più occasioni ha mostrato una certa intolleranza solo a vederla dallo schermo del televisore, … Continue reading Isola dei Famosi, Elena Morali contro Soleil Sorge: ...