Iran | l' avvocatessa Nasrin Sotoudeh condannata a 38 anni di carcere e 148 frustrate

L'Iran condanna l'avvocatessa dei diritti a 38 anni di carcere e 148 frustate : 38 anni di carcere e 148 frustate è la condanna inflitta dallo Stato delL'Iran all'avvocatessa Nasrin Sotoudeh. Secondo l'accusa, la giovane paladina dei diritti civili e delle donne avrebbe svolto una vera e propria propaganda contro il Paese, mostrandosi in pubblico senza il velo obbligatorio. Nasrin è rinchiusa nel carcere di Evin dal 13 giugno 2018 con una condanna a cinque anni per spionaggio. Dopo il nuovo verdetto, la giovane dovrà ...

L'avvocatessa Iraniana Nasrin Sotudeh è stata condannata a 38 anni di carcere e 148 frustate : Nasrin Sotudeh è stata condannata a 38 anni di carcere e 148 frustate. L'avvocatessa iraniana, celebre attivista per i diritti delle donne, è stata giudicata colpevole in due processi legati alla sua attività. La notizia è stata diffusa dal marito della donna, Reza Khandan, in un post sul suo profilo Facebook. L'uomo era stato condannato a gennaio a 5 anni per aver cospirato contro la sicurezza nazionale e a un anno ...

L’avvocatessa e attivista per i diritti umani Iraniana Nasrin Sotoudeh è stata condannata a 7 anni di carcere : Nasrin Sotoudeh, avvocatessa e attivista per i diritti umani iraniana, è stata condannata a sette anni di carcere da un tribunale dell’Iran, scrive l’agenzia di stampa iraniana ISNA. «Nasrin Sotoudeh è stata condannata a cinque anni per cospirazione contro lo stato e