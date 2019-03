Inter | Skriniar | ' Contro l' Eintracht servirà concentrazione per passare il turno'

Inter : Skriniar-De Vrij da applausi - male Brozovic : Bene la retroguardia: il duo Skriniar-De Vrij non delude, zero gol subiti. male, invece, Brozovic: pesa l'errore dal dischetto, il croato al di sotto degli standard. top: la difesa - L'Inter lascia la ...

Eintracht Francoforte-Inter 0-0 - le pagelle : il riscatto di Skriniar - rimpianto Brozovic : Si è appena conclusa l'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Eintracht Francoforte ed Inter con il pari per 0-0 che va meglio ai tedeschi, che al ritorno avranno due risultati su tre a disposizione. La gara di ritorno si giocherà giovedì prossimo, 14 marzo, allo stadio Meazza di Milano alle ore 21. La partita Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, deve fare a meno ancora di Mauro Icardi, che potrebbe tornare a disposizione contro ...

Pagelle Eintracht Francoforte-Inter 0-0 : Brozovic sbaglia dal dischetto - ottima prova dei centrali Skriniar e De Vrij : Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Eintracht Francoforte e Inter, con il croato Marcelo Brozovic che ha sprecato dal dischetto l’occasione più clamorosa dell’incontro per indirizzare il doppio confronto. Sontuosa partita da parte dei centrali difensivi nerazzurri Milan Skriniar e Stefan De Vrij, mentre non hanno brillato i terzini Asamoah e D’Ambrosio. Per ...

Inter - si lavora per la nuova squadra : Godin e Skriniar certezze in difesa : Il mese di marzo sarà un mese assolutamente decisivo per la definizione e il perseguimento degli obiettivi stagionali in casa Inter. La squadra allenata da Luciano Spalletti è sempre in corsa per la Champions, traguardo alla sua portata ma che dati gli ultimi risultati pare diventare più difficile da raggiungere. Ad ogni modo, però, resta fondamentale capire quali siano le strategie migliori da applicare per conseguire gli obiettivi prefissati ...

Cagliari-Inter 2-1 : Lautaro comunque c'è - Skriniar non sembra lui : Per la seconda volta di fila l'Inter esce dal campo con l'amaro in bocca: dopo la vittoria sfumata in extremis - e tra le polemiche arbitrali - a Firenze, i nerazzurri perdono 2-1 a Cagliari. Uno dei ...

Skriniar ambizioso : «Voglio vincere la Champions League con l'Inter» : Lo slovacco elegge il miglior difensore centrale al mondo: «In cima alla lista c'è Sergio Ramos. In Italia dico Koulibaly»

Skriniar : "Io come Hamsik. Lui 12 anni al Napoli - io all'Inter anche di più" : Chi sono i più forti nel tuo ruolo? Tra i difensori più forti al mondo secondo me ci sono Sergio Ramos, per la sua personalità. Poi sicuramente in Italia Koulibaly. E poi mi piace van Dijk, perché ...

Skriniar promette : 'Se vinciamo la Champions vado all'anagrafe e aggiungo il nome Inter' : Sarà, comunque, possibile rivedere l'evento in replica sabato e domenica: il 2 marzo appuntamento alle 12, alle 14 e alle 23.30, sempre su Sky Sport Serie A, canale 202,, mentre a mezzanotte sarà ...

Inter - il Manchester United pensa a Skriniar : in estate potrebbe esserci l'assalto : Anche quest'anno uno dei migliori elementi della rosa dell'Inter e, soprattutto, più affidabili, è sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar. Il giocatore è stato acquistato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per 15 milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato anche questo 15 milioni. Inizialmente c'era qualche perplessità sul costo dell'operazione, anche perché sembrava che i nerazzurri potessero acquistare un altro ...

Calciomercato Inter : Blindare il muro Skriniar per blindare l’Inter di oggi e di domani. : Milan Skriniar è l’uomo su cui poggiano ben salde le fondamenta nerazzurre e le parole dette dal difensore slovacco dopo il poker di San Siro al Rapid Vienna hanno confermato quello che era nell’aria da qualche settimana. «Siamo vicini al rinnovo. Ho un grande rapporto con la società e con tutti». Bene così, perché nei giorni della turbolenza Icardi fissare un tassello altrettanto importante dà tranquillità all’ambiente.A fine 2018 il rinnovo ...

Inter - Skriniar dopo la partita contro il Rapid Vienna : ‘Siamo vicinissimi al rinnovo’ : Negli ultimi giorni i tifosi Interisti sono stati costretti ad affrontare un po’ di caos, per via di quanto accaduto con Mauro Icardi e per il suo mancato rinnovo, che sembra proprio tardare ad arrivare. Buone notizie però da parte di Skriniar, che ha rilasciato delle nuove dichiarazioni a Sky Sport. Milan Skriniar: ‘Grande rapporto con la società’ Hanno portato grande positività le dichiarazioni del difensore slovacco, il quale ha dichiarato di ...

Skriniar : 'Vicino il rinnovo con l'Inter' - : Ho un grande rapporto con la società', le sue parole a Sky Sport. L'attuale contratto di Skriniar scade nel giugno del 2022. Si parla di un cospicuo aumento dell'ingaggio , dovrebbe superare i tre ...

Skriniar dopo Inter Rapid Vienna : 'Rinnovo di contratto con l'Inter? Siamo vicinissimi' : Il mancato rinnovo, per ora, di Mauro Icardi, la fascia di capitano tolta, e il dolore al ginocchio tengono con il fiato sospeso i tifosi Interisti. Quanto a Milan Skriniar, invece no. Il difensore, ...

Inter-Rapid Vienna 4-0 - le pagelle : Perisic e Skriniar sontuosi : Il ritorno dei sedicesimi di Europa League vede l'Inter battere il Rapid Vienna 4-0 allo stadio Meazza di Milano e i nerazzurri qualificarsi agli ottavi di finale dopo il successo ottenuto per 1-0 nella gara di andata, giocata settimana scorsa. A decidere la gara sono state le reti di Matìas Vecino all'11', con il raddoppio arrivato poco dopo di Andrea Ranocchia al 18' mentre nella ripresa gol messi a segno d Perisic all'80' e Politano all'87'. ...