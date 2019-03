Inter-Eintracht Francoforte | Spalletti in conferenza | “Keita ok | Brozo in panca”

Inter contro l’Eintracht hai un talismano : L’Inter, tre volte vincitrice della Coppa Uefa, cercherà di ottenere la sua prima qualificazione ai quarti di Europa League. La squadra milanese affronterà domani sera, alle 21, l’Eintracht Francoforte nel ritorno degli ottavi, dopo lo 0-0 dell’andata. I tedeschi restano imbattuti nelle competizioni europee di quest’anno. Se la gara d’andata è stata la prima nella storia tra i due club, nelle 38 gare disputate ...

A tutto Spalletti - dalla vittoria della Juventus in Champions alla sfida contro l’Eintracht : “la mia Inter arriva con le carte in regola” : Le parole di Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht “Lamentarmi mi fa qualificare? Un allenatore cerca sempre di ispirare e mai di lamentarsi. Giocheremo in 11 e abbiamo tutti quelli che serve per vincere la partita. Dovremo restare concentrati mostrando il massimo delle nostre capacità lottando e sapendo capire il momento“. Nessun alibi, l’Inter di Luciano ...

Inter - Skriniar : 'Contro l'Eintracht servirà concentrazione per passare il turno' : C'è acnhe Skriniar con Spalletti davanti ai giornalisti per raccontare la vigilia della sfida di Europa League contro l'Eintracht di Francoforte. L'Inter deve vincere dopo lo 0-0 dell'andata, tra i ...

Inter-Eintracht Francoforte - Europa League 2019 : programma - orario e tv. Streaming e probabili formazioni : Ritrovato il successo in Serie A, per l’Inter di Luciano Spalletti è giunto il momento di concentrarsi sull’Europa League, e sulla sfida di ritorno degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte, dove si ripartirà dallo 0-0 della sfida d’andata e dal rigore sbagliato da Brozovic. La partita si svolgerà domani sera (giovedì 14 marzo 2019) alle ore 21, presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, e sarà trasmessa da ...

Parcheggi e viabilità a Milano - San Siro - nel corso di Inter-Eintracht di Europa League : Si riparte dallo 0-0 maturato a Francoforte, primo atto degli ottavi di Europa League in attesa del ritorno a San Siro giovedì alle 21.00 . A preoccupare l'Inter e la città di Milano, nelle ore ...

Inter-EINTRACHT le attività della vigilia di Europa League : INTER-EINTRACHT, le attività della vigilia di Europa League, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEL 2018/2019.Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre in programma per la giornata di mercoledì 13 marzo 2019:Ore 11.00, ‘Suning Training Centre’ di Appiano Gentile, allenamento FC Internazionale Milano: primi 15′ aperti agli operatori dell’informazioneProsegue alle ore ...

Inter-Eintracht : 13.500 tedeschi - aperti il terzo anello blu e il terzo rosso : Chiamarla invasione non è esagerato. Per Inter-Eintracht Francoforte, ritorno degli ottavi di Europa League, giovedì a Milano ci saranno 13.500 tifosi tedeschi.E per molti di sicuro non sarà una semplice gita. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha inserito il match di San Siro tra quelli sotto osservazione, perché «connotato da elevati profili di rischio».I motivi del rischio elevato?Il numero dei tifosi, ma anche rivalità ...

Inter – Eintracht le probabili formazioni e le statistiche : Dopo il pareggio senza reti della gara d’andata, decisiva per Inter ed Eintracht risulta essere la partita di ritorno al Meazza.statistiche del match tra Inter e EintrachtQuesta è la prima sfida ufficale fra Eintracht Francoforte e Inter. I nerazzurri sono la quinta squadra italiana contro la quale giocheranno i tedeschi che in casa hanno vinto solo una volta contro formazioni italiane in competizioni europee (2-1 al Palermo, nell’ottobre ...

A Milano c’è preoccupazione per i 13.500 tifosi tedeschi in arrivo per la partita di giovedì tra Inter ed Eintracht Francoforte : L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha segnalato alla Questura di Milano i rischi legati all’arrivo in città di almeno 13.500 tifosi tedeschi per la partita di Europa League tra Inter ed Eintracht Francoforte, in programma giovedì sera allo stadio Giuseppe

Inter-Eintracht Francoforte : nerazzurri in piena emergenza infortuni : Torna l'appuntamento con l'Europa League con una gara di sicuro interesse per gli appassionati di calcio italiani e cioè Inter-Eintracht Francoforte. All'andata finì 0-0. La partita di ritorno è prevista per le 21:00 di giovedì 14 marzo 2019 allo stadio Peppino Meazza di Milano. A dirigere il match è stato chiamato il romeno Ovidiu Hategan. Chi supererà il turno, approderà ai quarti di finale di Europa League. Dove vedere Inter-Eintracht ...

Inter - allerta per il ritorno contro l'Eintracht : in arrivo ultras laziali e atalantini? : Sono oltre 13 mila i tifosi dell' Eintracht Francoforte attesi a Milano per la sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro l' Inter . Secondo La Gazzetta dello Sport , i tedeschi potrebbero essere spalleggiati dai tifosi dell' Atalanta , mentre dall'altra parte i nerazzurri potrebbero ricevere il sostegno di quelli della Lazio . Il rischio di scontri è ...

Inter-Eintracht - a Milano 15mila tedeschi : «Rischio elevato» : Per Inter-Eintracht Francoforte, ritorno degli ottavi di Europa League, giovedì a Milano ci saranno 13.500 tifosi tedeschi. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, scrive la Gazzetta dello Sport, ha inserito il match di San Siro tra quelli sotto osservazione, perché «connotato da elevati profili di rischio». I motivi? Il numero dei tifosi, ma anche rivalità e […] L'articolo Inter-Eintracht, a Milano 15mila tedeschi: ...

Bundesliga : Haller fa volare l'Eintracht e lancia la sfida all'Inter : DUSSELDORF - Due squilli in pieno recupero, un tris per sognare l'Europa. A tre giorni dal ritorno contro l'Inter, l'Eintracht mantiene il quinto posto in Bundesliga grazie al 3-0 in casa del Fortuna ...

Europa League - Inter-Eintracht in diretta e in chiaro su TV8 : dove vedere Europa League in chiaro. Non c’è tempo per rifiatare per le squadre impegnate in Europa League, che già questa settimana sapranno se potranno proseguire il proprio cammino nella competizione. Sono infatti in programma le gare di ritorno degli ottavi di finale con la presenza, a rappresentare l’Italia, di Inter e Napoli. Il destino […] L'articolo Europa League, Inter-Eintracht in diretta e in chiaro su TV8 è stato ...