Inps | salta l' accordo sui nuovi vertici Nori | non disponibile come sub commissario

Inps - salta la candidatura di Mauro Nori. La Lega cerca un altro nome : salta il nome di Mauro Nori candidato in in un primo momento dalla Lega al ruolo di sub commissario dell'Inps. Il partito di via Bellerio sta cercando un altro nome.È quanto riferiscono fonti informate sul dossier. Nori ha comunicato al governo di non essere disposto ad assumere alcun incarico.

Nomine dei nuovi vertici Inps - partita ancora aperta : salta l'accordo Lega-M5S : Dietro la rinuncia del magistrato della Corte dei Conti, consulente del ministero dell'Economia, ci sarebbe l'accusa ai grillini di aver violato l'accordo sulla governance dell'Inps .