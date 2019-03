huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019)ildicandidato in in un primo momento dallaal ruolo di sub commissario dell'. Il partito di via Bellerio stando unÈ quanto riferiscono fonti informate sul dossier.ha comunicato al governo di non essere disposto ad assumere alcun incarico.

HuffPostItalia : Inps, salta la candidatura di Mauro Nori. La Lega cerca un altro nome -