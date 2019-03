Ingeriscono lamette e tentano di evadere dall' ospedale | catturati due detenuti

agi

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Duehanno tentato un'evasione mentre si trovavano all'di Terni per alcune cure, ma sono stati prontamente. Feriti in modo lieve una ragazza e due agenti della Polizia penitenziaria, secondo quanto riferisce il Corriere dell'Umbria.È accaduto alle 23 di martedì sera: i duehanno aggredito un'infermiera e i due agenti della Penitenziaria che li stavano piantonando e sono riusciti a fuggire. Uno di loro, un 34enne ricoverato perché aveva ingerito delle, un bracciale e un telefonino, è stato subito bloccato dagli agenti. L'altro, che proveniva dal carcere di Spoleto dove era in regime di alta sicurezza, è riuscito a impadronirsi di un'auto, cacciando la proprietaria con un morso che l'ha fatta sanguinare. Poi si è allontanato mentre gli agenti della Penitenziaria sparavano alcuni colpi a scopo intimidatorio, ma ...