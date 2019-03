Indian Wells 2019 | i risultati di oggi | Djokovic fuori al 3° turno Osaka ko agli ottavi

ATP Indian Wells - Crac Djokovic : il serbo affonda sotto i colpi di Kohlschreiber : In un pomeriggio di marzo, nel bel mezzo del deserto californiano, sul campo centrale dell'Indian Wells Tennis Garden, il numero 1 del mondo Novak Djokovic esce di scena. Infastidito, forse, dal gioco di luci ed ombre che il campo di gioco offriva, il talento serbo non è stato in grado di esprimere il suo miglior tennis. Il suo avversario, il numero 39 ATP, il tedesco Philipp Kohlschreiber, è riuscito con grande costanza e concentrazione a ...

Indian Wells - Djokovic fuori : ANSA, - ROMA, 13 MAR - Sono Novak Djokovic e Kei Nishikori le prime uscite eccellenti al torneo di Indian Wells primo Atp Masters 1000 del 2019, in corso sui campi in cemento della località ...

Tennis - sorpresa a Indian Wells : Djokovic fuori. Federer batte Wawrinka. Nadal facile : ... Nadal facile La sconfitta di Djokovic è avvenuta lo stesso giorno in cui Naomi Osaka, numero uno al mondo femminile, ha visto svanire le sue speranze di difesa del titolo, cedendo 6-3 6-1 a Belinda ...

WTA Indian Wells – Venus Williams regola Barthel : Pliskova soffre e batte Kontaveit al terzo set : Venus Williams e Karolina Pliskova accedono ai quarti di Indian Wells: la ‘Venere’ regola Barthel, Pliskova soffre ma supera Kontavei al terzo set Quasi 39 anni e non sentirli! Venus Williams continua ad insegnare tennis nonostante l’età e nonostante si trovi ad affrontare tenniste come Mona Barthel, di 11 anni più giovani di lei. La ‘Venere’ trionfa in due set sulla tedesca con un doppio 6-4, staccando il pass per i quarti di ...

WTA Indian Wells – Muguruza e Svitolina - che sofferenza! Entrambe ai quarti al terzo set : Garbine Muguruza ed Elina Svitolina staccano il pass per i quarti di Indian Wells: la spagnola supera Bertens, l’ucraina ha la meglio su Barty. Entrambi i successi arrivano dopo un combattuto terzo set Indian Wells si conferma un torneo alquanto ostico per le big del tabellone femminile. Dopo le sconfitte di Wozniacki e Kvitova, nonché il ritiro di Serena Williams, nella notte italiana sono arrivate le eliminazioni di Osaka e Halep, prime ...

Tennis - Indian Wells : cadono i numeri 1 - fuori Djokovic - Osaka e Halep : Negli ottavi, troverà Filip Krajinovic , numero 113 del mondo, penalizzato da continui problemi fisici in carriera, che ha sorpreso la testa di serie numero 14 Daniil Medvedev 6-3 6-2. In un'oretta, ...

WTA Indian Wells – La notte fatale dei numeri 1! Dopo Djokovic ko anche Osaka : la giapponese sconfitta da Bencic : Naomi Osaka ko negli ottavi di finale dei Indian Wells: la tennista nipponica si arrende in due set ad una straordinaria Belinda Bencic notte di Indian Wells fatale per i numeri 1. Dopo la sconfitta di Novak Djokovic nel singolare maschile, battuto da Philipp Kohlschreiber, abbandona il torneo anche Naomi Osaka, numero 1 del ranking mondiale femminile. La tennista nipponica si è arresa in 1 ora e 7 minuti di gioco ad una straordinaria ...

Indian Wells – Sabalenka paga un pessimo inizio : Kerber resiste alla rimonta e trionfa al terzo set : Angelique Kerber supera Aryna Sabalenka negli ottavi di finale di Indian Wells: la tedesca si aggiudica il big match della notte al terzo set Nella notte italiana, lo spettacolo di Indian Wells non ha deluso le attese. Occhi puntati sul big match fra Aryna Sabalenka e Angelique Kerber, rispettivamente numero 9 e numero 8 del ranking mondiale femminile, per un match che prometteva scintille. E così è stato. Sabalenka ha pagato un pessimo ...

ATP Indian Wells – Eliminato nel singolare - Dkokovic si riscatta nel doppio insieme a Fognini : stesi Rojer-Tecau ai quarti : Novak Djokovic e Fabio Fognini staccano il pass per le semifinali di doppio di Indian Wells: la ‘strana’ coppia supera Rojer-Tecau in 3 set Eliminato nel singolare di Indian Wells da Philipp Kohlschreiber, Novak Djokovic ha avuto modo di riscattarsi, qualche ora dopo, nel doppio. Il tennista serbo, che sul cemento americano ha deciso di fare squadra con Fabio Fognini, ha guidato la ‘strana coppia’ al successo sul duo composto da Jean ...

Indian Wells : Federer non fa sconti all'amico Wawrinka : Nessuna palla break concessa da Roger, solo tre volte Stan è riuscito ad arrivare a "30" , e soprattutto l'ex n.1 del mondo ha risposto con grande continuità in maniera molto profonda, mantenendo ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Djokovic/Fognini colpiscono ancora e volano in semifinale. Vittoria al super tie-break contro Rojer/... : 'La strana coppia' colpisce ancora: il n.1 del mondo Novak Djokovic, eliminato a sorpresa in singolare, e il nostro Fabio Fognini conquistano la semifinale del

ATP Indian Wells 2019 : programma di oggi (13 marzo). Orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Tempo di ottavi di finale al torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: nella giornata odierna si giocheranno gli otto match del tabellone maschile. Saranno protagonisti lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer, gli unici tra le prime sei teste di serie ad essere ancora in corsa per il successo finale. Il torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells verrà trasmesso in tv da Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go. Di ...

ATP Indian Wells – Roger Federer sul velluto : vittoria nel derby svizzero contro Wawrinka : Roger Federer stacca il pass per gli ottavi di finale di Indian Wells: vittoria in due set nel derby svizzero contro Stan Wawrinka Basta un’ora di gioco a Roger Federer per aggiudicarsi il passaggio agli ottavi di finale di Indian Wells. Il tennista elvetico, attualmente numero 4 al mondo, finalista del torneo americano nella passata edizione, ha avuto la meglio sul connazionale Stan Wawrinka nel derby svizzero dei sedicesimi di finale. ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : fuori Osaka e Halep! Le giovani rampanti si prendono la scena - avanti anche Kerber e Muguruza : Sorprese e battaglie a volontà negli ottavi di finale femminili giocati nella giornata appena trascorsa al WTA Premier Mandatory di Indian Wells. Escono di scena le prime due giocatrici del mondo, la giapponese Naomi Osaka e Simona Halep: se l’una manterrà la vetta del ranking mondiale, l’altra scivolerà almeno al terzo posto, e potrebbe scendere ancora in caso di risultati positivi di altre. Il giorno, in terra americana, comincia ...