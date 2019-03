Inconsueti problemi WhatsApp il 13 marzo | perché non si riesce a mandare foto | video

optimaitalia

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Un mercoledì da dimenticare quello di oggi 13conche si sommano a quelli Instagram e Facebook e dunque della famiglia delle app social più diffuse e utilizzate al mondo. Lo strumento di messaggistica, ormai da questo pomeriggio, ha iniziato a sperimentare non un vero e proprio down, visto che sisenza alcun problema ad inviare i messaggi di testo e pure a riceverli ma al contrario, non è possibile inoltrare nénéad uno o più contatti: completamente bandite sono pure le note vocali, per non parlare degli stati che non sono aggiornabili.Idi questa sera sono riconducibili senz'altro al fatto che i server che fanno pure capo ai servizi Facebook e Instagram sono completamente in tilt. Proprio per l'ultimo social delle immagini, abbiamo già segnalato il down più che mai diffuso globalmente, mentre per( al ...

wordweb81 : Inconsueti problemi #WhatsAppdown il 13 marzo: perché non si riesce a mandare foto, video, note vocali e aggiornare… - OptiMagazine : Inconsueti problemi #WhatsAppdown il 13 marzo: perché non si riescono a mandare foto, video, note vocali e aggiorna… -