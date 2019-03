Incidente agli Orti | moto investe pedone

Le notizie del giorno – Calcio sotto shock : calciatore morto nel sonno - brutto Incidente per un attaccante [NOMI e DETTAGLI] : Le notizie del giorno – Grande paura per l’attaccante della Sampdoria Defrel, per il calciatore blucerchiato fino al momento la stagione non è stata entusiasmante in più adesso deve fare i conti con qualche problema fuori dal campo. brutto incidente nelle ultime ore, l’attaccante francese si è schiantato con la sua auto dopo aver tentato di evitare un controllo di Polizia a Genova, nei pressi di Corso Europa, il calciatore era alla ...

Incidente aereo Etiopia - ecco l’enorme voragine creata dall’impatto. Un testimone : “Fumo dal retro e un forte boato mentre bagagli e vestiti cadevano in fiamme” [FOTO e VIDEO] : 1/19 ...

Incidente aereo Etiopia : “Sebastiano Tusa ci lascia il 10 marzo - il giorno della celebre Battaglia della Egadi” : “Abbiamo appreso con sgomento la morte di Sebastiano Tusa, da circa un anno Assessore regionale ai Beni Culturali. Ma al di là della carica politica per noi è rimasto il Soprintendente del mare, struttura da lui creata dopo aver dato vita al GIAS (Gruppo Intervento Archeologia Subacquea) e successsivamento allo SCRAS (Servizio di Coordinamento Ricerca archeologia Sottomarina)“: lo spiega in una nota la Soprintendenza del Mare – ...

Paura Juventus - Incidente per una calciatrice : adesso è in ospedale [NOME e DETTAGLI] : 1/9 Foto LaPresse ...

Calciatore ex Cagliari muore dopo un terribile Incidente : si era salvato dal naufragio della Concordia : Altra grave lutto per il calcio italiano, è morto il Calciatore Marco Cogoni, 19enne che ha perso la vita in seguito ad un terribile incidente stradale. L’impatto è avvenuto a Flumini, in via dell’Autonomia, il Calciatore aveva militato nelle giovanili del Cagliari, del Muravera e del Sant’Elena, rivestendo il ruolo di portiere. Ed in passato era riuscito clamorosamente a salvarsi al naufragio della nave da crociera Costa Concordia. ...

Calciatore coinvolto in un Incidente stradale ed in stato di ebbrezza : una donna incinta in gravi condizioni [NOME e DETTAGLI] : Altra notizie shock per il mondo del calcio. Nel dettaglio il centrale dell’Independiente Alan Franco è stato coinvolto in un incidente stradale a Sarandì, il Calciatore è nel giro della Nazionale argentina e l’impatto è avvenuto al ritorno da una festa. Il Calciatore era alla guida di una Jeep e con altri amici a bordo, brutto incidente con un’altra auto a bordo di cui viaggiava una ragazza incinta di 7 mesi. Secondo ...

Giussano - Incidente tra due auto alla rotatoria : i pompieri tagliano le portiere - FOTO : incidente tra due auto a Giussano lunedì sera, alla rotonda davanti al centro commerciale: cinque le persone coinvolte, i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare le portiere per liberare i quattro ...

Incidente al Renon - il cartello «vietato agli slittini» era solo in tedesco|Così è morta Emily L’urlo del padre : Dove andate? : La mamma, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano, avrebbe imboccato la pista nera per sbaglio. Non avrebbe infatti visto un altro cartello, questa volta solo con il simbolo dello slittino sbarrato di rosso

Incidente al Renon - slittino contro albero Morta bimba di 8 anni - grave la madre. Avevano sbagliato pista|La dinamica : La donna ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro un albero; è stata intubata e portata in elicottero in ospedale a Bolzano. Mamma e figlia avevano imboccato, probabilmente per sbaglio, una pista nera da sci