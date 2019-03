In Australia il cardinale Pell è stato condannato a sei anni per abuso su minori 

Pedofilia - il cardinale Pell condannato in Australia : dovrà scontare sei anni di galera : La condanna in primo grado era già arrivata già l’11 dicembre, quando 12 giurati avevano riconosciuto il cardinale Australiano George Pell, di 77 anni, responsabile di una serie di abusi, avvenuti nel 1996, su due coristi appena 13enni. Il giudizio era stato reso pubblico a fine febbraio, ma mancava ancora che fosse decisa la pena per i crimini commessi. Nella scorse ore Peter Kidd, giudice a capo del Tribunale dello Stato di Victoria, ha letto ...

