Il Webinar gratuito di oggi sul Tfa Sostegno

(Di mercoledì 13 marzo 2019) In vista delle prove preselettive per il corso di formazione del TFApreviste per il 15 e il 16 aprile 2019, molti docenti ci chiedono indicazioni sui corsi di preparazione. La grande attesa per l’inizio dei corsi è giustificata dal fatto che, con le norme attuali, il posto sulè molto appetibile per la grande richiesta presente in tutta Italia. Molti contratti di supplenza vengono stipulati sul, sopperendo così alla scarsità di cattedre su materia.Sì inquadra in questo contesto l’iniziativa dell’offerta formativa fornita dal portale scolastico Tuttoscuola. La redazione di Scuolainforma, ritenendola particolarmente interessante, è lieta di condividerne con i propri lettori i tratti salienti.IlA questo scopo segnaliamo che è in programma per, 13 marzo, alle 17.00, uninformativoche affronterà le ...

