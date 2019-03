Il tempo che non vola | grande successo per il libro di poesie del giornalista

Maltempo - Isola d’Elba : danni al segnale luminoso per le zone secche : E’ stata danneggiata dal Maltempo la meda luminosa cardinale nord, il segnale disposto in mare come avviso ai naviganti in corrispondenza della zona delle secche di Capo Bianco all’Isola d’Elba (Livorno) che si trovava a poco meno di mezzo miglio dalla costa. Lo rende noto la Capitaneria di Portoferraio che, dopo aver richiesto al comando marittimo nord di emettere un avviso ai naviganti, raccomanda di mantenersi a debita ...

Maltempo - il vento forte spazza l’Italia : tir si ribaltano sull’A2 - raffiche ad oltre 100km/h al Sud : Martedì di forte vento in tutta Italia, soprattutto al centro-sud, con problemi sull’A2 dove un camion si è ribaltato, disagi per i traghetti, alberi caduti in alcune località compresa Roma. Sono stati 900 gli interventi dei vigili del fuoco: le maggiori criticità in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Sicilia e Calabria. Proprio in Calabria sull’A2 “del Mediterraneo” la situazione più difficile: ...

Che fuori tempo che fa - Crozza e il trasloco del Pd : “Un bar nella nuova sede? Zingaretti - la gente beve per dimenticarvi” : Maurizio Crozza, nella copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1, commenta l’idea di Nicola Zingaretti di spostare la sede del Pd: “Ieri l’ho sentito parlare solo di traslochi e ristrutturazioni nella sede del Pd dove al piano terra vuole mettere una libreria con un grande bar: i ragazzi entrano e dicono dove il Pd ha sbagliato…ma scusa Zingaretti, non ti serve un bar tutto tuo, basta che vai in qualsiasi altro bar ...

Maltempo - raffiche di vento al Sud. 2 camion ribaltati nel Cosentino : Un forte vento sta investendo in queste ore gran parte del Sud Italia. A causa di forti raffiche due mezzi pesanti si sono ribaltati nel tratto tra Sibari e Morano dell'autostrada A2 "del Mediterraneo", nel Cosentino. Il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e vigili del fuoco per soccorrere i camionisti. Uno è stato estratto dal camion e ha riportato lievi ferite mentre l'altro è illeso. Il vento ...

Spoiler Uomini e Donne - Andrea dopo la registrazione : 'Il tempo racconterà ciò che sei' : Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono stati ospiti della registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta ieri, 11 marzo, agli studi Elios di Roma. Il loro incontro era molto atteso, perché non si aspettava altro che la conferma ufficiale dell'inizio della loro relazione sentimentale. Di recente l'ex corteggiatore aveva anche dichiarato di essere impegnato durante una serata in discoteca, ma il faccia a faccia al cospetto di Maria De Filippi ...

Pausa del Maltempo - ma in arrivo perturbazioni che porteranno altre piogge e temporali : Roma - La prima perturbazione nordatlantica di una lunga serie raggiunge lunedì l'Italia e si farà sentire soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud, con condizioni di marcata instabilità, calo termico e della quota neve e rinforzi anche sensibili del vento. Martedì si attarderà con i suoi ultimi effetti sulle regioni meridionali, mentre al Centro-Nord il tempo sarà già migliorato, ma durerà poco ...

Allerta Meteo Puglia : criticità arancione - temporali e burrasche : La protezione civile regionale ha diffuso un’Allerta arancione per domani sulla Puglia a causa dei forti venti di burrasca e dei temporali che già da oggi interesseranno la parte settentrionale della regione e si intensificheranno domani scendendo verso sud. Da stasera sono previsti temporali e forti mareggiate sulla Puglia settentrionale con venti da forti a burrasca fino a tempesta sui settori costieri. Da domani il Maltempo ...

Maltempo anche in Toscana : gravi danni e un ferito a Vaiano - in Val di Bisenzio : danni per il Maltempo anche in Toscana nel pomeriggio a causa della perturbazione a carattere freddo che sta scivolando rapidamente lungo la nostra penisola. Leggi anche - Maltempo al nord :...

Maltempo : a Lodi raffiche vento fino a 70 Km/h : Un vento fortissimo con raffiche che raggiungono i 70 chilometri orari si sta abbattendo sulla città di Lodi. Sono diversi gli alberi sradicati e i rami sono sono arrivati fin sulle carreggiate di vie cittadine. I vigili del fuoco sono tutti impegnati su diversi fronti date le numerose chiamate di aiuto che stanno arrivando al loro centralino. L'articolo Maltempo: a Lodi raffiche vento fino a 70 Km/h sembra essere il primo su Meteo Web.

Rc auto - il trucchetto dietro le assicurazioni a tempo : premi e classe di merito - cosa non ti dicono : Le assicurazioni per auto e moto a tempo hanno avuto molto successo tra gli italiani, soprattutto per gli appassionati stagionali delle due ruote, che possono tenere in garage il mezzo mettendo in pausa l'assicurazione durante i mesi invernali. Leggi anche: auto, dal 2022 obbligatorio il sistema di

Che fuori tempo che fa : gli ospiti di stasera 11 marzo 2019 : Nuovo appuntamento con il talk di attualità condotto da Fabio Fazio, ecco tutti gli ospiti di questa puntata.

Ascolti tv - Che tempo che fa sfiora i 4 milioni e vince su Il silenzio dell’acqua : Ascolti tv, Prime time La nuova fiction di Canale 5, Il silenzio dell’acqua, con Ambra Angiolini non riesce ad intaccare la presa ben salda che ha sulla domenica sera Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa. Così Che tempo Che Fa (dalle 20.38 alle 22.41) ha conquistato 3.966.000 spettatori e il 15.5% di share. Al secondo posto su Canale 5 la seconda puntata della fiction Il silenzio dell’Acqua con 3.193.000 spettatori e il 14% di ...

Mogol a Che tempo che fa : “Senso di responsabilità? L’ho avvertito scrivendo ‘guidare a fari spenti nella notte'” : Giulio Rapetti Mogol a “Che tempo che Fa” su Rai1, dopo aver ripercorso insieme a Fabio Fazio la sua splendida carriera a 50 anni dal primo album scritto con Lucio Battisti, ha affermato: “Senso di responsabilità? L’ho sentito quando ho scritto ‘guidare come un pazzo a fari spenti nella notte’ – strofa del celebre testo ‘Emozioni’ – Me ne sono accorto perché due o tre sono andati fuori strada, per fortuna non è successo niente” L'articolo ...

Tav - Nicola Zingaretti a Che tempo che fa : “Stiamo facendo una figuraccia in Europa che non ci meritiamo” : A Che tempo che fa (Rai1) Il neoeletto Segretario del PD Nicola Zingaretti parla lungamente della questione Tav dando anche numeri sconcertanti su fondi stanziati e non utilizzati per le opere pubbliche. A chiusa del suo intervento dichiara che pensa che alla fine si farà, ma che “Stiamo facendo una figuraccia in Europa che non ci meritiamo”. L'articolo Tav, Nicola Zingaretti a Che tempo che fa: “Stiamo facendo una figuraccia in Europa che ...