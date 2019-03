ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Google ha annunciato che ildella tastiera Gboard perprestooffline. Il colosso statunitense si appresta inoltre a migliorare la grafica del popolare servizio di archiviazione online Google Drive, per renderlo maggiormente fruibile dagli. Due novità strettamente legate ai dispositivi, di cui la prima è di particolare rilevanza per le persone che hanno problemi fisici.Il, infatti, è un supporto fondamentale per chi ha difficoltà a digitare testi sulle tastiere virtuali degli. Pensiamo agli ipovedenti, maa chi ha difficoltà nell’uso delle mani. Con la tastiera Google Gboard gli aiuti abbondando. Da tempo questo strumento di input integra un sistema di: basta dettare delle parole, l’Intelligenza Artificiale le trasforma in testo scritto.Finora, ...

Cascavel47 : Il riconoscimento vocale sugli smartphone Android funzionerà anche senza Internet e aiuterà chi ha problemi fisici… - pcexpander : Google: il riconoscimento vocale di Gboard funzionerà anche offline #pcexpander #cybernews - ilTeoLugarini : @IndieCappato @oiValeTiDicevo @ceffoh Ha il telefono con riconoscimento vocale facciale digitale e della bigola secondo me -