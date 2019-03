Il referendum sulla Tav si puo' fare o no? Ecco tutte le info

Non solo il referendum - ma anche una consultazione sulla Tav verrebbe respinta : Sia che si tratti di un referendum sia che si parli di una consultazione popolare sulla Tav, di certo la richiesta depositata oggi dal presidente del Piemonte Sergio Chiamparino ha tutta l'aria di essere respinta.Il motivo è politico. Nei giorni scorsi il premier Giuseppe Conte ha scongiurato la crisi di governo trovando un cavillo giuridico che ha permesso di avviare i bandi della Tav rinviando nello stesso tempo la decisione di sei ...

Chiamparino invia lettera a Salvini per referendum sulla Tav : Torino, 12 mar., askanews, - Il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino ha mostrato alla stampa la lettera che invierà oggi stesso al ministro dell'Interno Matteo Salvini per chiedere un referendum ...

Proroga - elezioni - 2° referendum Ecco tutti gli scenari sulla Brexit : Ecco che cosa può accadere dopo il voto di questa sera sull'accordo tra Theresa May e Jean-Claude Juncker. Nel caso il piano venisse bocciato prende quota l'ipotesi dzi nuove elezioni Segui su affaritaliani.it

Sergio Chiamparino sulla Tav : "C'è una deadline l'11 marzo : se si rinviano i lavori chiederò un referendum" : La Tav è "un'opera fondamentale per lo sviluppo della mia regione. Credo che ci si stia indirizzando verso qualche riduzione di costi nell'ambito della realizzazione". Lo dice Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ospite, insieme a Sergio Chiamparino, di Mezzora in più su RaiTre.Su un'ipotetica crisi di governo sulla Tav, Fontana commenta: "Se lo dice Casaleggio penso sia una cosa sulla quale si debba riflettere. Se lo dice ...

A Cuba è passato il referendum sulla nuova Costituzione : Domenica i cittadini di Cuba hanno votato al referendum per la ratifica della nuova Costituzione del paese: secondo i risultati preliminari, circa l’87 per cento dei votanti si è detto favorevole. Il testo, che era stato approvato lo scorso dicembre dal Parlamento,

Matteo Salvini - un referendum sulla Tav per fregare i 5 Stelle : Insomma, la negoziazione politica è arrivata a un punto di stallo . Ed ecco che Matteo Salvini , per sbloccare la partita, starebbe pensando di sostenere la richiesta di referendum lanciata ormai da ...

referendum sulla Diciotti : «Chi volete libero - Gesù o Barabba?» : Il quesito proposto sulla piattaforma Rousseau, che viene sbandierato come il massimo della democrazia in quanto dà voce al popolo, ha il piccolo difetto di calpestare allegramente alcune delle leggi fondamentali che regolano la nostra convivenza civile...

referendum sulla Diciotti : «Chi volete libero - Gesù o Barabba?» : Quattro Paesi in tutto il mondo, forse ci sarà un motivo... Cosa dice la costituzione Secondo aspetto: la nostra Costituzione, al Titolo IV - La Magistratura, dice che «i giudici sono soggetti ...

Jeremy Corbyn spinge per un possibile secondo referendum sulla Brexit : Senza un accordo, il 29 marzo la quinta economia più grande al mondo inizierà a regolare i propri scambi commerciali secondo le regole base del WTO, abbandonando da un giorno all'altro, gli accordi ...

FMI pessimista sulla crescita - Corbyn per il referendum bis su Brexit : ... ha detto la nuova capoeconomista dell'istituto, Gita Gopinath, inserendo l'Italia tra le minacce agli equilibri dell'economia globale per "le preoccupazioni sui rischi sovrani e finanziari". Di Maio ...

Un secondo referendum sulla Brexit è legittimo e necessario : I cittadini britannici sono stati talmente ingannati sulla posta in gioco nel voto del 2016 che sarebbe giusto interpellarli una seconda volta. Leggi

Nigel Farage : stanno preparando nuovo referendum sulla Brexit - : L'ex leader del Partito per l'Indipendenza del Regno Unito , UKIP, ha dichiarato che bocciando l'accordo tra Londra e Bruxelles sulla Brexit i deputati hanno agito in relazione al documento come ...

Continuano le tensioni tra Lega e M5s sul referendum sulla Tav : Mentre la Lega propone la strada del referendum sulla Tav, Luigi Di Maio continua a porre paletti: se 'un'analisi costi-benefici ci dice che è un'opera che non sta in piedi non ha senso realizzarla', ...

