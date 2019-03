Il pisolino pomeridiano aiuta a prevenire l' infarto

gqitalia

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Ilpuò essere davvero un toccasana. Per ricaricare le batterie in vista della seconda parte della giornata, certo, e perre il cervello con la memoria. Ma a quanto pare anche per tenere sotto controllo la pressione. A sostenerlo è uno studio condotto da un team di medici dell’Asklepieion General Hospital di Voula, in Grecia, secondo cui riposarsi dopo il pranzo avrebbe sull’organismo un effetto sulla pressione paragonabile a quello dei farmaci. O di una drastica riduzione di sale e di alcolici nella propria dieta.La ricerca, presentata all'American College of Cardiology a New Orleans ha monitorato un gruppo di 212 persone con pressione arteriosa sistolica media di 130 mm/hg, un livello superiore a quello ottimale. Risultato: il sonnellino, per chi soffre di pressione alta, si è dimostrato incredibilmente efficace, arrivando ...

