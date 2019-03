Il patron del Catania Antonino Pulvirenti ha incontrato alcuni rappresentanti della

Savona - Festa patronale e non solo : date e orari di apertura del museo del Santuario : In occasione della Festa patronale il museo del Santuario sarà aperto il 17 marzo dalle 15 alle 22 e il 18 marzo dalle 9 alle 18, il costo del biglietto di ingresso sarà di 2 euro ed include una ...

Foggia calcio - attentati nella notte contro le auto dei patron Sannella e dell'attaccante Iemmello : Due attentati intimidatori sono stati compiuti la scorsa notte a Foggia contro le auto di due dirigenti e di un calciatore del Foggia calcio. Si tratta dei due proprietari della squadra che gioca in ...

Lecco - muore nel giorno del suo 97esimo compleanno il patron della ''Electro Adda'' : Brivio, Lecco,, 7 marzo 2019 " Si è spento mercoledì nel giorno del suo 97esimo compleanno Luigi Riva , fondatore nel 1948, insieme al fratello gemello Antonio , della " Elecrto Adda " di Beverate di ...

Cina - in Parlamento 93 miliardari : ai primi posti i patron di Tencent e Baidu e del gruppo immobiliare Evergrande : Il rallentamento dell’economia cinese non risparmia nemmeno i gironi alti della politica comunista. Mentre il gigante asiatico continua a dominare la classifica mondiale per numero di miliardari (658 contro i 584 degli Stati Uniti), le ultime statistiche di Hurun, il Forbes cinese, rivelano una contrazione di 161 unità rispetto allo scorso anno. Il calo generale trova conferma nella ridotta partecipazione dei “paperoni” a uno ...

morto Giuliano Soria - l'ex patron del Grinzane Cavour : È morto a 68 anni Giuliano Soria, ex patron del premio Grinzane Cavour. Nato a Costigliole d'Asti il 20 febbraio 1952, scontava la detenzione domiciliare per una condanna a 6 anni e 8 mesi per ...

5 Febbraio 2019 - Sant’Agata : vita - proverbi e leggende sulla patrona di Catania invocata in occasione delle eruzioni dell’Etna : Santa protettrice di Catania, dove è tuttora invocata in occasione delle ricorrenti eruzioni dell’Etna, Agata fu mandata a morte dal console Quinzano, per aver rifiutato la sua proposta di sposarlo. Subì un martirio particolarmente crudele (il taglio dei seni), tema ricorrente nella successiva rappresentazione iconografica della santa. vita, patronati, iconografia e proverbi Cresciuta in una famiglia ricca e illustre catanese, sentì presto ...

Comiso festeggia San Biagio - patrono della città : Comiso si appresta a celebrare la festa del patrono della città: San Biagio. Il santo è invocato anche come protettore della gola.

Il patron del Genoa ci riprova : in borsa il 40% della Giochi Preziosi : Il debutto a Piazza Affari è previsto ad aprile se ci sarà una finestra favorevole sui mercati L'articolo Il patron del Genoa ci riprova: in borsa il 40% della Giochi Preziosi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La grande festa al Palapartenope per gli 80 anni del patron Rino Manna. : ... formare gli adulti di domani percorrendo il doppio e tortuoso binario dello sport-cultura. Due facce di una stessa medaglia, inscindibili ed indispensabili per la formazione dei nuovi membri della ...

Claudio Lotito - la retata del pm sulla maxitruffa delle multe : sequestrati 26mila euro al patron della Lazio : Sono 197 gli indagati dalla procura di Roma per un giro di multe cancellate. Tra questi c'è il presidente della Lazio Claudio Lotito indagato per concorso in falso e truffa, l'ex responsabile e altri tre dipendenti del Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale che si occupa delle sanzioni e d

Ai domiciliari il friulano Maurizio Zamparini ex patron del Palermo : Tegola giudiziaria per Maurizio Zamparini. L’ex patron del Palermo Calcio sarà posto in custodia cautelare agli arresti domiciliari. Lo ha

Napoli dice addio a Enzo Romano - patron dello storico Bar Moccia : Uno spirito da combattente, fino alla fine, fino a poco fa: VincEnzo Romano, il più grande dei tre figli del fondatore dello storico Bar Moccia di via San Pasquale a Chiaia, è finito oggi ad 86 anni. ...