Il pagellone della Juventus stellare di Champions | Ronaldo e Allegri su tutti

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) La Torino bianconera, questa mattina, ha avuto il più dolce dei risvegli dopo la roboante vittoria per 3 a 0 degli uomini disull'Atletico Madrid. Il passaggio del turnoVecchia Signora ha i connotati dell'impresa storica, mai nessuna squadra italiana era stata in grado di rimontare un 2 a 0 maturato al passivo nel match di andata. Nella notte dell'Allianz Stadium laha giocato la partita perfetta concedendo le briciole agli uomini di Simeone e ribaltando l'andata con la tripletta di un Cristianoin versione extraterrestre. Ecco le valutazioni dei protagonisti bianconeri.Szczesny: senza voto L'Atletico è inconsistente come una dichiarazione di guerra del Lussemburgo e i suoi compagni di reparto giganteggiano fra i lillipuziani dell'attacco dei colchoneros. Il risultato è che al portiere di Varsavia non resta che cercare di fare lo spelling del codice ...

CaseriLuca : RT @beatriceletre: Juve-Atletico Madrid 3-0, le pagelle. Cristiano Ronaldo sontuoso, re assoluto della serata. Emre Can e Bernardeschi pila… - beatriceletre : Juve-Atletico Madrid 3-0, le pagelle. Cristiano Ronaldo sontuoso, re assoluto della serata. Emre Can e Bernardeschi… - GiancarloTrevi2 : RT @TUTTOJUVE_COM: Juve-Atletico Madrid 3-0, le pagelle. Cristiano Ronaldo sontuoso, re assoluto della serata. Emre Can e Bernard... https:… -