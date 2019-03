Il nuovo album di Selena Gomez sta per arrivare | stavolta per davvero

BTS : cosa significa il titolo del nuovo album 'Map of the Soul : Persona' secondo le teorie dei fan : Non sappiamo a te, ma a noi incomincia a girare la testa con tutte queste ipotesi! via GIPHY Quello che è certo è che da maggio i BTS saranno in tour negli stadi di mezzo mondo, Europa compresa. ...

Jack Savoretti presenta il suo nuovo album Singing To Strangers : Ha una matrice fortemente italiana, nonostante sia scritto e cantato in inglese Singing To Strangers, il nuovo album di Jack Savoretti (in uscita per BMG il 15 marzo), che conquista fin dal primo ascolto con il suo sound raffinato ricco di riferimenti e contaminazioni. Un assaggio il pubblico l'ha già avuto grazie ai singoli Candlelight, Youth and Love, Singing To Strangers (interlude) e il recente What More Can I Do?, a cui si ...

Lady Gaga conferma di essere incinta - ma del nuovo album! : #LG6 is coming! The post Lady Gaga conferma di essere incinta, ma del nuovo album! appeared first on News Mtv Italia.

Jack Savoretti : 'Il nuovo album è un viaggio nel cinema - ho riscoperto il romanticismo' : Solo poco tempo fa diceva di sé: Più che un musicista mi sento una persona che usa la musica per esprimersi e che vuole sempre imparare. Un po' come andare all'università. Classe 1983, italo inglese, ...

Paola Turci - 'Viva da morire' è il nuovo album/ 'Sono una sopravvissuta - il disco...' : Paola Turci torna con un nuovo album dal titolo 'Viva da morire', in uscita venerdì 15 marzo. 'Sono una sorpavvissuta, con questo disco canto...'.

I BTS avevano già dato diversi indizi sul titolo del nuovo album 'Map of the Soul : Persona' e tu non te n'eri accorto : Non vediamo l'ora di sapere di più sull'inizio di questa nuova era! Da maggio i BTS saranno in tour negli stadi di mezzo mondo, Europa compresa. Londra e Parigi sono le uniche città del vecchio ...

Il backstage del nuovo album di Paola Turci "Viva da morire" : Paola Turci presenta il suo nuovo album 'Viva da morire'. Reduce dal successo del Festival di Sanremo con 'L'ultimo ostacolo', la cantautrice racconta il disco che racchiude il suo passato, il ...

BTS - è ufficiale : il nuovo album 'Map of the Soul : Persona' uscirà ad aprile : Da maggio la boy band coreana sarà in tour negli stadi di mezzo mondo, Europa compresa. Londra e Parigi sono le uniche città del vecchio continente a ospitare i concerti del BTS WORLD TOUR LOVE ...

Annunciato il tour europeo di Nek dopo il nuovo album - da Monaco a Madrid : biglietti in prevendita : Il tour europeo di Nek è finalmente ufficiale. L'artista di Sassuolo ha sciolto le riserve sulle novità che riguardano il suo futuro discografico e ha rivelato di essere pronto a tornare sul palco per una sessione di live che terrà in tutta Europa a cominciare dal 18 novembre prossimo con la tappa al TonHalle di Monaco di Baviera. I biglietti sono in prevendita su tutti i canali abilitati a cominciare dal 12 marzo prossimo, mentre in queste ...

Ligabue ci ha raccontato il nuovo album “Start” e molto altro : guarda la nostra video intervista : Take a look ;) The post Ligabue ci ha raccontato il nuovo album “Start” e molto altro: guarda la nostra video intervista appeared first on News Mtv Italia.

Nek - l'attesa è quasi finita : nuovo album il 10 maggio - poi il tour : l'attesa per il nuovo album di inediti di NEK Filippo Neviani è quasi finita: il suo nuovo progetto discografico uscirà in tutti i negozi il prossimo 10 maggio a distanza di tre anni dal precedente '...