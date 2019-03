Il motivo dell’inspiegabile ritardo nell’annuncio di Bodyguard 2 | non ancora rinnovata

optimaitalia

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Potrebbe sembrare inspiegabile ilnell'annuncio della produzione di2, perché quando una serie apparentemente senza troppe pretese porta il suo protagonista a vincere un Emmy Award e segna un record storico di ascolti sull'emittente che la trasmette, il rinnovo sembra quasi doveroso.Intendiamoci,non è certo stata la serie dell'anno nel 2018 e l'interpretazione di Madden è quella che è (tre espressioni che si alternano per tutta la serie), di sicuro non è uno di quei titoli che ricorderemo in futuro come un grande evento, ma visti i risultati è ovvio che il suo pubblico ne aspetti con ansia il ritorno.Risulta infatti alquanto sorprendente che, a dispetto di altre serie dal minor seguito, non siastata: la serie inglese si è imposta come il più grande successo di BBC One lo scorso anno, diventando la serie drammatica più ...

