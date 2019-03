Il mercato del lavoro rallenta Tasso disoccupazione al 10 | 6% nel 4° trimestre

Lugo : Presentata la terza edizione della mostra mercato 'Bell'Italia'. Dal 15 al 17 marzo in centro : Attraverso, degustazioni, mostre mercato , spettacoli e laboratori il pubblico diviene il protagonista di questo viaggio alla scoperta della straordinaria ricchezza che conserva la produzione agro ...

Della Valle e il titolo sempre giù Il mercato mette in dubbio i target : Mettici una Cina, mercato fondamentale dei marchi del lusso che ancora una volta per quest'anno ha dovuto annunciare prospettive di crescita in calo rispetto al picco del +6,9% del 2017 (range fra +6 e +6,5%). Mettici un'incertezza geopolitica globale legato alla guerra commerciale su cui Donald Trump e Xi Jinping ancora non hanno messo la parola fine, contesa che non consente molta visibilità sulle due aree chiave che, con ...

Boom della fiction italiana che conquista il 38% del mercato : Roma, 12 mar., askanews, - Da APT ad APA. L'Associazione Produttori Audiovisivi da oggi cambia nome e logo, presentandoli in occasione del 1° Rapporto sulla Produzione Audiovisiva Nazionale: in forte ...

Volkswagen rilancia : pianificati 70 nuovi modelli elettrici da immettere sul mercato nei prossimi 10 anni [GALLERY] : 1/24 ...

mercato del lavoro : imprese ottimiste : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

mercato del lavoro e robot : l'Italia la più penalizzata - le figure che subiranno cambiamenti - InvestireOggi.it : Si continua a parlare di come l'automazione e l'intelligenza artificiale avranno un ruolo predominante nel futuro del Mercato del lavoro. Secondo lo studio " Intelligenza artificiale, innovazione, ...

Non solo F-35 : l'Italia nella top ten del mercato mondiale delle armi : Dove finiscono le armi italiane? Turchia, Algeria e Israele sono i maggiori partner, ma il ministro della Difesa Trenta...

Cresce il mercato dei wearable - boom delle cuffie senza fili : I dati Idc sul mercato in crescita: +27,5% nel 2018. Gli auricolari wireless fanno da traino. Un indossabile su 3 è un orologio smart

Il mercato delle prigioni private negli Stati Uniti : L'intransigenza dell'amministrazione di Donald Trump sui migranti irregolari e l'antica politica statunitense delle incarcerazioni di massa sono un'occasione economicamente molto vantaggiosa per le aziende che gestiscono o possiedono carceri private negli Stati Uniti. Il Wall Street ...

Juventus - Lukaku nella lista di mercato : c’è l’interesse del giocatore : Juventus Lukaku – Non si ferma il mercato della Juventus. Dopo la suggestione Marcelo, confermata anche dall’agente di Tagliafico (in direzione Real Madrid, ndr), la lista di Paratici si allarga ancora di più. Questa volta il nome è quello di Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United. Secondo quanto riferito dai media inglesi, l’attaccante belga vorrebbe […] L'articolo Juventus, Lukaku nella lista di mercato: ...

Calciomercato Juventus - su Dybala gli occhi dell’Inter e di due top club europei (RUMORS) : Le ultime notizie per il Calciomercato della Juventus riguardano Paulo Dybala. L’argentino è corteggiato in Italia dall’Inter, che potrebbe mettere sul piatto Icardi, e all’estero da Manchester United e Bayern Monaco, pronte ad offrire cifre altissimi, sopra i 100 milioni, per assicurarsi il talento argentino. Calciomercato Juventus: gli occhi di United e Bayern su Dybala Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, offerte a Torino non ne sono ...

Chelsea - la FIFA respinge il ricorso per il blocco del mercato : Brutte notizie per il Chelsea . Niente da fare per i Blues, la FIFA ha respinto il ricorso contro il divieto di operare nel calciomercato nelle prossime due sessioni. La richiesta avanzata dalla ...

Chelsea - la Fifa conferma il blocco del mercato. Respinta la sospensiva : LONDRA - Il blocco del mercato del Chelsea permane anche nel periodo precedente il pronunciamento sul ricorso che i Blues hanno presentato alla Fifa contro il provvedimento emesso lo scorso 22 ...