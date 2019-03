Il governatore della California firma la moratoria sulla pena di morte 'Contraria ai nostri valori' : 'Non credo che una società civilizzata possa affermare di essere leader nel mondo finché il suo governo continua ad approvare l'esecuzione premeditata e discriminatoria della sua gente', ha detto ...

Il governatore della California annuncerà una moratoria sulla pena di morte : Secondo tutti i principali giornali americani, mercoledì il governatore della California Gavin Newsom annuncerà una moratoria sulla pena di morte e una sospensione della pena per tutti i 737 condannati a morte dello stato. La California è uno dei 30 stati

Arabi al vertice della Scala - è scontro Sala-Fontana. Il governatore : “Non sapevo nulla” - il sindaco : “Fa il furbo” : “Noto solo che più di uno non resiste alla tentazione di partecipare al gioco del io non c’ero e se c’ero dormivo. Oggi si iscrive a questo club il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana“. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha bruscamente replicato via Facebook al governatore dalla Lombardia che, in un’intervista al Corriere della Sera, si è dichiarato completamente estraneo alle trattative per un ...

Chi è Christian Solinas - il nuovo governatore della Sardegna : Christian Solinas, 42enne di Cagliari, segretario del Partito sardo d'Azione e senatore della Lega, è il nuovo governatore della Sardegna. Per quanto riguarda liste e coalizioni, il centrodestra è avanti con il 51,83%, mentre il centrosinistra è al 30,60%. Il M5S si ferma al 9,54% (il dato non è ancora definitivo).Continua a leggere

Roberto Formigoni è in carcere a Bollate : l'ex governatore si è costituito dopo la conferma della condanna : Ieri sera la conferma della Cassazione per l'accusa di corruzione nell'inchiesta Maugeri. I legali di Formigoni chiedono i domiciliari: "Ha più di 70 anni e la 'Spazzacorrotti' non ha valore retroattivo"

Accusa di corruzione per l'ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta : Accusa di corruzione per l'ex Governatore della Sicilia, Rosario Crocetta e per l'ex sottosegretario al ministero dell'Economia Simona Vicari. La Procura di Palermo ha chiesto il loro rinvio a giudizio alla fine delle indagini sulla cosiddetta tangentopoli del mare, l'inchiesta dei Carabinieri di Trapani denominata '...

Il governatore della Virginia è nei guai per un vecchio annuario universitario : Perché sembra comparire in una foto che ritrae due giovani, uno con un costume da Ku Klux Klan e uno “in blackface”

USA - il governatore della Virginia si scusa per la foto "razzista" - : Il governatore dello stato della Virginia, Ralph Northam, si è scusato dopo essere stato accusato di razzismo a causa di una foto pubblicata in rete e risalente a più di 30 anni fa, in cui è vestito ...