Il dinosauro era uno stupido | le fake news sull' evoluzione

ilgiornale

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il più forte Che sia il più forte a sopravvivere è un concetto assolutamente estraneo alla scienza. I più adatti in una popolazione non sono i più forti fisicamente o i più aggressivi, ma gli ...

ninikkul17 : @monvsuga è tipo un dinosauro che esisteva in australia chiamato kronosaurus ma hanno scritto ch per chris. era con… - khymaes : @MAUMAU_1976 Il dinosauro è fatto male ?? era erbivoro quello non può avere quei denti ???????? - enzeocr : @ABREdoskoi Il dinosauro Denver con gli occhiali e la chitarra rosa....era una strofa della siglata -