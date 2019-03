Il coraggio del campione | Manuel Bortuzzo punta alle Olimpiadi | “ecco quale era il

Luigi Di Maio - parla di fidanzata Virginia Saba : “Mi sono innamorata del suo coraggio e della sua dolcezza” : Pochi giorni fa era stato il settimanale Chi a svelare la relazione tra il vicepremier Luigi Di Maio e Virginia Saba, collaboratrice della parlamentare grillina Corda. Non solo indiscrezioni perché: “Sto attraversando un periodo molto bello e sono felice. Racconterei con piacere la gioia che proviamo ma per lui è un momento delicato e voglio che stia sereno. Qualcuno ha scritto che sono rimasta stregata dalle sue buone maniere. Troppo ...

Virginia Saba è la nuova compagna di Di Maio : "Mi sono innamorata del coraggio e della gentilezza di Luigi" : Virginia Saba è la nuova compagna di Luigi Di Maio. A confermarlo è la stessa giornalista, impegnata nello staff della parlamentare grillina Corda, in un colloquio con La Stampa:Sto attraversando un periodo molto bello e sono felice. Racconterei con piacere la gioia che proviamo ma per lui è un momento delicato e voglio che stia sereno. Qualcuno ha scritto che sono rimasta stregata dalle sue buone maniere. Troppo ...

Chi è Virginia - la fidanzata di Di Maio : “Innamorata del suo coraggio” : Parlare con Virginia Saba è come violare una porta che lei vorrebbe restasse chiusa. Ma si è ritrovata in una dimensione non sua di notorietà traslata: la fidanzata new entry del ministro Luigi Di Maio, rimbalzata sui siti di gossip in qualità di nuova compagna. É una rincorsa a cercarla e lei confessa di essersi chiusa in casa da tre giorni nel ti...

Basket femminile - le migliori italiane della 21a giornata di Serie A1. Ilaria Milazzo indomita - ma il premio del coraggio è di Giulia Gatti : Come già in più di un’occasione nel corso della stagione, l’Italia mostra gli artigli in questa ventunesima giornata della Serie A1 di Basket femminile (che però non è la penultima, ma la terzultima, a causa dello spostamento della ventesima al 24 marzo). Diverse, infatti, sono le prestazioni da rimarcare, ma ce n’è una che, più di tutte, va apprezzata non già per i numeri in quanto tali, ma soprattutto perché chi l’ha ...

È il tempo del coraggio - è tempo di una lista unitaria progressista : La piazza dei sindacati, la grande manifestazione anti-razzista di Milano, la partecipazione sopra le aspettative alle primarie del Pd e la netta vittoria di Zingaretti possono aprire una fase nuova. Sono segnali importanti. C'è vita su Marte, possiamo finalmente dire. In quel pianeta desertificato, frammentato, sfibrato che negli ultimi anni è stata la sinistra italiana si vede la traccia di una controtendenza.Ma attenzione ai ...

Calderoli e gli altri - il coraggio del dolore : Ha sollevato molta commozione, suscitando applausi e standing ovation nel Senato, una dichiarazione del vicepresidente Roberto Calderoli che, coordinando una seduta dedicata alla lotta al tumore, ha ...

Fabrizio Salini spiega il suo Piano : Cara Rai - il talento non basta - ci vuole coraggio e questo è il momento del coraggio : L'identità della Rai deve essere per forza polifonica. Una televisione pubblica per essere veramente di tutti, essendo finanziata da un canone, ora inserito nella bolletta elettrica, deve parlare a tutti e deve dare voce a tutti. Di Rai si parla spesso e volentieri tutti i giorni ed in tanti, esattamente come accade con la Nazionale di calcio, in cui tutti si sentono un pochino commissari tecnici, si pensa di avere la ricetta giusta per ...

Che tempo che fa - Giorgia Meloni inchioda Fabio Fazio : abbi il coraggio di chiedere a Macron dell'Africa : In partenza per Washington, Giorgia Meloni, dopo aver appreso la notizia che Fabio Fazio intervisterà il presidente francese Emmanuel Macron per Che tempo che fa, sfida il conduttore con un video messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter: "Fabio Fazio, ti facciamo una richiesta ufficiale: chiedi

Il limite evidente dell'azione di governo. Il coraggio di guardare in faccia la realtà : Il ministro dell'Economia Tria con il premier Conte e i vicepremier Di Maio e Salvini, Ansa, . A guardare i principali indicatori economici del Paese e ascoltare le voci 'dal basso', compresi i più recenti passaggi ...

Il coraggio della verità film al cinema : cast - recensione - curiosità : Il coraggio della verità è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 14 marzo 2019. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Il coraggio della verità film al cinema: scheda e cast GENERE: Drammatico ANNO: 2018 REGIA: George Tillman Jr. cast: Amandla Stenberg, Regina Hall, Russell Hornsby, Anthony Mackie, Issa Rae, ...

Lucci incontra Funari - una lezione di (storia del) linguaggio tv (e di coraggio) in prima serata : Un'ambientazione alla Mister Fantasy, con quel total white e quel set da navicella à la Spazio 1999 ricavato dalla Nuvola di Fuksas, artificiosamente eterea e contemporanea come fu in vita Gianfranco Funari raccontato col desiderio di rendergli giustizia da Enrico Lucci che davvero sembra incontrare Funari dopo la sua morte per ricordare ai vivi cosa è stata la sua tv e come abbia precorso, nel bene e nel male, i tempi: questo è stato ...

Area B - a Milano la più grande ztl d’Italia. Copre il 72% del Comune. Il sindaco : “Scelta coraggiosa” : È partita a Milano Area B, la più grande ztl d’Italia, che vieta la circolazione dei mezzi più inquinanti. “Il primo provvedimento di queste dimensioni in Europa“, come spiega il Comune di Milano in una nota. La mega ztl, attiva ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, esclusi i festivi, vieta l’ingresso ai veicoli benzina Euro 0 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e alle moto a due tempi Euro 0, 1. “Regole ...

Il coraggio e il modello Chiesa : In uno dei momenti più difficili per la Chiesa, il summit sulla tutela dei minori, emergono con nitidezza due aspetti: il coraggio e il modello. Vorrei, prima di tutto, evidenziare le parole che aperto questo summit "misure concrete e non condanne scontate".Le misure concrete sono i 21 punti, la road map che ormai ogni presule ha: non si potrà più far finta di non sapere. Non condanne scontate o superficiali, generalizzando ...