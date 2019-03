Il Comune di Roma ha cancellato la storica scritta ' Vota Garibaldi'

Il Comune di Roma ha cancellato una storica scritta elettorale del 1948 : foto: Google Maps Mercoledì 13 marzo alcuni dipendenti dell’ufficio del decoro urbano del Comune di Roma hanno cancellato una scritta rossa in Via Basilio Brollo, nel quartiere Garbatella, che recitava: “Vota Garibaldi – Lista numero 1, 1948”. A dare la notizia è stato Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII, che in un post su Facebook ha scritto: “Questa mattina il nostro territorio sconta un insulto gravissimo alla sua ...

Storica scritta e meta turistica scambiata per un graffito : due impiegati del Comune di Roma l’hanno cancellata : Hanno scambiato una Storica scritta delle elezioni del 1948 per un graffito qualunque e lo hanno cancellato: è successo alla Garbatella, quartiere Storicamente “rosso” di Roma, dove una squadra del Campidoglio ha ricoperto la nota scritta in vernice rossa “Vota Garibaldi” di via Basilio Brollo che invitava a votare per il Fronte popolare nelle storiche elezioni che sancirono l’affermazione della Democrazia ...

L'iniziativa del Comune piace - crescono i matrimoni in location romantiche : Pitigliano è una città romantica e straordinariamente bella, conosciuta in tutto il mondo, luogo ideale per suggellare una promessa così importante come quella che si scambiano due innamorati. ...

Roma - dal controllore in Comune al ruolo di Lanzalone : i tasselli che uniscono le inchieste sui conti Ama e sull’affare dello stadio e i progetti di Acea sui rifiuti : Lanzalone e Parnasi. Luca Lanzalone dominus dell’affare dello stadio della Roma. E consigliere d’amministrazione di Acea, mai revocato. Gli uomini consigliati da Lanzalone, tutti provenienti dalla Livorno di Filippo Nogarin, che – secondo l’assessore capitolino dimissionari – “comandano in Campidoglio”. Il revisore dei conti della società capitolina dei rifiuti Ama che, ribaltando un precedente parere, consente al Campidoglio per ...

Ilaria Cucchi : valuto di chiedere i danni al Comune di Roma : Roma, 28 feb., askanews, - Ilaria Cucchi annuncia l'intenzione di una azione legale nei confronti del Comune di Roma. Lo fa in un'intervista telefonica ad askanews, e spiega perché: il Campidoglio '...

Comune Roma : via a tavolo mobilità Eur per gran premio Formula E : Roma – Si e’ svolto questo pomeriggio a Roma, presso la sala della Piccola Protomoteca del Campidoglio, l’incontro previsto fra i Mobility Manager e referenti delle aziende del quartiere Eur, l’assessore allo Sport, Politiche giovanili e grandi Eventi cittadini, Daniele Frongia, l’assessorato alla Citta’ in Movimento, i tecnici degli uffici di Roma Capitale per la Mobilita’ e gli organizzatori di Formula ...

Italia in Comune e i Verdi lanciano a Roma l' 'Onda Verde e Civica' Abbaticchio - Italia in Comune - : "Governo crea problemi" : ... Giobbe Covatta, Antonello Fassari, Pierfrancesco Favino , Pietro Sermonti , il giornalista e conduttore della trasmissione Atlantide di La7 Andrea Purgatori , ma anche protagonisti del mondo green, ...

Roma : Comune metterà turisti violenti in una lista nera - : Le autorità di Roma vogliono fare una lista nera di turisti stranieri per impedire loro di tornare in città, riferisce ATOR. Roma vuole difendersi dal ritorno dei turisti violenti il cui comportamento ...

Rosati : rapporto Comune Roma e Ama è diventato insostenibile : Roma – “La paradossale situazione che si trascina da quasi un anno nei rapporti tra Comune di Roma e Ama non e’ piu’ accettabile, ne’ sostenibile”. Cosi’ Elio Rosati, segretario regionale di Cittadinanzattiva Lazio, in merito alla vicenda surreale del conflitto che ha portato alle dimissioni dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Roma Pinuccia Montanari a seguito della bocciatura del ...

"Sembrava fosse nichel pregiato e invece era..." - il Comune di Roma vittima di una truffa da 55 milioni di euro : Il Comune di Roma ha messo a bilancio il valore presunto del "tesoretto" che in realtà non varrebbe più di 40mila euro

Ambulanti : indagati dirigenti Comune Roma : ANSA, - Roma, 13 FEB - Nell'inchiesta sui permessi per le postazioni dei venditori Ambulanti, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e affidato al pm Antonio Clemente, sono indagati tra gli ...

Virginia Raggi ha confermato l’appoggio del Comune alla costruzione del nuovo stadio della Roma : Stamattina la sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato un report del Politecnico di Torino sulla fattibilità del nuovo stadio della Roma, di cui si parla ormai da cinque anni. Il parere del Politecnico – che è risultato positivo – era

Roma - auto con contrassegno del Comune ferma per oltre un’ora sulla preferenziale : è di Maurizio Politi - consigliere della Lega : La macchina del consigliere comunale della Lega parcheggiata per almeno un’ora sulla nuovissima corsia preferenziale di via del Tritone, nel cuore di Roma. Proprio di fronte all’ingresso della sede dei gruppi e delle commissioni capitoline. Un debutto non proprio edificante per il partito di Matteo Salvini in Campidoglio. A essere colto in fallo, infatti, è stato Maurizio Politi, giovane consigliere capitolino recentemente fuoriuscito da ...