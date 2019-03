I tuoi nuovi mocassini per la primavera

gqitalia

(Di mercoledì 13 marzo 2019) In stile preppy, con frange o nappine, in vernice, velluto o in morbidissima pelle. Irappresentano un tipo di calzatura intramontabile che non può mancare nella scarpiera di ogni uomo. Naturalmente sia nella versione invernale che estiva. I modelli più belli hanno una costruzione di tipo artigianale, pellami pregiati e dettagli sofisticati come cuciture dipinte a mano. Ihanno il pregio di adattarsi veramente ad ogni tipo di look; si abbinano ad abiti eleganti, jeans, chinos e camicia, t-shirt e bermuda... Noi di GQ abbiamo selezionato i modelli migliori per questada non farsi scappare. Ci sono i modelli prettamente fashion come quello di Prada, in pelle lucida con particolare dettaglio logo, di Versace con scritta "Versace With Love" stampata sui lati e quello Givenchy in pelle di vitello con fascia logo sul davanti. Gucci, Jimmy Choo ...

estensaweb : Un recente studio ha dimostrato che Google è il primo posto in cui gli acquirenti cercano un nuovo prodotto?? Googl… - FChiusaroli : RT @le_on_ida: @AsinoMorto ci manchi, dai #Luca vogliamo tuoi nuovi tweet!!! - GPeruz : RT @matteoderoberto: Se sapessi scrivere la bellezza dei tuoi occhi. E cantare in nuovi metri tutte le tue grazie, il futuro direbbe: quest… -