I precari della terza fascia rispondono alla senatrice Granato

Fantasmi della scuola - i precari in presidio davanti all’Ufficio scolastico regionale : Quest’ oggi si è svolto un flash mob di protesta davanti agli uffici scolastici regionali di tutta Italia. La manifestazione è stata organizzata dalle principali sigle sindacali: FLC CGIL, CISL, UIL e SNALS Confsal. I precari della scuola continuano a protestare per le gravi mancanze della politica. Sotto accusa ci sono tutti i sistemi di formazione e reclutamento degli insegnanti varati da tutti i partiti politici negli ultimi ...

Giornata del precariato della Scuola : docenti e personale Ata martedì davanti al Provveditorato : ... come quelli della terza fascia, in assenza di abilitazione, o le diplomate magistrali, tutt'ora precarie o con contratto a tempo indeterminato con clausola rescissoria, o i laureate in scienza della ...

8 marzo - noi precarie diciamo basta al ricatto del lavoro in cambio della rinuncia alla maternità : delle Ricercatrici, studentesse, docenti e borsiste precarie del Coordinamento Ricercatrici e Ricercatori NON Strutturati Sapevo che c’era qualcosa di strano. Lo sentivo. Ma avevo lo stesso continuato a lavorare senza sosta. Dieci, anche dodici ore al giorno. Senza dar peso a quelle preoccupazioni che cacciavo via dalla mente. Poi, il momento esatto. Lo ricordo come fosse ora. Prima un rivolo sottile di sangue. Poi era come se qualcuno ...

Raddoppia il lavoro stabile. Sberla ai tifosi della precarietà. L'Inps certifica i primi effetti del Decreto dignità. Per i soliti gufi non ... : Da ovunque si guardino, le previsioni sull'economia nazionale sono negative. Anche l'Istat, che mantiene la stima più alta sul nostro Pil 2018, ieri ha leggermente abbassato l'asticella dal +1% fissato dal Governo nell'ultima manovra a un +0,9%...

Upas spoiler al 17 marzo : Giulia sicura della precarietà del rapporto tra i Picardi : I recenti appuntamenti con la longeva soap opera di Rai Tre Un posto al sole, in onda dal 1996, hanno visto il riemergere di una spinosa questione nella vita di Serena. Si tratta dell'eredità che vede coinvolta la moglie di Filippo, stanca delle continue pressioni conseguenti a questa vicenda che infastidisce la Cirillo a causa del comportamento dei cugini. Gli spoiler delle puntate che vanno dall'11 fino al 17 marzo fanno notare che Raffaele ...

precari della ricerca - Tar del Lazio apre la strada alla stabilizzazione. La riforma Madia escludeva gli assegnisti : Grazie a una sentenza del Tar del Lazio sarà più facile per i Precari della pubblica amministrazione ottenere un contratto a tempo indeterminato. Risorse permettendo. Il 18 febbraio il Tribunale amministrativo ha infatti accolto il ricorso presentato da una ricercatrice Precaria dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) che era stata esclusa dalla procedura di stabilizzazione di 76 unità di personale adottata dall’ente. Una vittoria ...

Le nostre battaglie - la famiglia e il lavoro al tempo della precarietà (recensione) : Le nostre battaglie e 10 giorni senza mamma: curiosamente questa settimana sono usciti contemporaneamente due film, il primo francese, il secondo italiano, dedicati allo stesso tema, quello di un padre che rimane da solo ad accudire i figli. La differenza è enorme, e di qualche imbarazzo per il nostro cinema. Perché quello italiano è un filmetto che colleziona situazioni farsesche sul solito maschio italiano imbranato (Fabio De Luigi in pieno ...

Teresa Manzo - da “a sbaffo” a “precariare” : la neolingua nella faticosa dichiarazione di voto della deputata M5s : È il 29 dicembre e il governo M5s-Lega sta per incassare la fiducia dalla Camera alla legge di Bilancio. Prima del voto, prende la parola la deputata pentastellata Teresa Manzo per la dichiarazione di voto del suo gruppo parlamentare. Ma il suo intervento, che tra pause e richiami del presidente Roberto Fico ai banchi dell’opposizione è durato meno di dieci minuti, è condito di congiuntivi sbagliati, errori grammaticali e parole fuori ...

Docenti precari della terza fascia in assemblea : precari di tutte le scuole unitevi! E’ questo lo spirito con il quale a Scandicci, presso l’Istituto Russell Newton, si sono dati appuntamento da tutte le province toscane centinaia di Docenti precari, abilitati o meno, auto organizzati in gruppi e movimenti per chiedere per chiedere finalmente una soluzione: concorso, graduatorie specifiche a chi governa e un sostegno da parte dei cittadini. Anche il TG regionale Toscana ha ...