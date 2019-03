I precari che si occuperanno del reddito di cittadinanza

8 marzo - quei figli mai nati che precarietà e crisi ci hanno rubato : Qualche giorno fa, il Corriere della Sera ha raccontato la storia di una donna, Claudia Guffanti, che a 38 anni ha partorito l’undicesimo figlio. Guardando l’articolo con gli occhi di chi ha vissuto, come me, in una sorta di setta religiosa con famiglie di dieci-dodici figli, educati nell’ideologia più sfrenata e nell’indifferenza verso la loro unicità e i loro bisogni, ho percepito un abisso di lontananza tra me e lei. ...

La lite tra l'esperto e la giovane precaria : 'Scienze politiche? Laurea che non serve a nulla'. : Lo scontro tra l'imprenditore ed esperto di economia Alberto Forchielli e Francesca Sardella, giovane disoccupata che sul suo curriculum vanta due...

Forchielli a una precaria : 'Hai studiato Scienze Politiche? Resti a casa' (VIDEO) : Il reddito di cittadinanza è una misura proposta dal Governo per dare, nelle intenzioni dell'esecutivo stesso, speranza a tanti giovani che oggi le hanno perse. E' indirizzata a diversi tipi cittadini che sono senza lavoro per vari motivi: da quelli più istruiti a quelli che necessitano di un processo di formazione per essere inseriti o reinseriti all'interno del mercato lavorativo. Il reddito di cittadinanza è criticato da molti, fra cui il ...

Bussetti - notizie 27/1 - ‘abbatteremo il precariato’ - anche col TFA sostegno : ecco come : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto ieri a TgCom 24 e ha affrontato alcuni temi sulla scuola, tra cui la lotta al precariato. Per quanto riguarda il reclutamento dei docenti, ha ricordato che la nuova legge finanziaria ha apportato delle modifiche. E’ stato abolito il percorso FIT, e le assunzioni avverranno solo tramite concorso, come previsto dalla Costituzione. Il concorso darà anche l’abilitazione. ...

Ragusa - contributi agli enti locali che hanno stabilizzato i precari : La Cisl di Ragusa-Siracusa sollecita gli enti locali territoriali a richiedere il contributo una tantum dopo la stabilizzazione del personale precario

Concorso precari con 36 mesi : ecco perché è giusto bandirlo : I docenti non abilitati hanno visto sfumare, con l’approvazione della Legge di Bilancio 2019, la possibilità di un Concorso destinato ai precari con 36 mesi di servizio prospettato nel D.L. 59/17. L’esperienza didattica da sempre messa in secondo piano Sull’argomento precari si è sempre dibattuto. Gli anni di servizio sono stati considerati dal Miur solo per i corsi abilitanti, aprendo diatribe tra “passini” e ...