I gilet gialli “inondati da fake news” | così sfruttano Facebook per diffondere

gilet gialli ovunque : C'era un sole che si rifletteva sui sampietrini e illuminava tutto con una luce brillante e calda. Le campane della chiesa avevano fatto quattro ritocchi. Quattro volte din dòn. Non serviva l'orologio ...

SPY FINANZA/ Dai gilet gialli alla Tav - la "cura Ludovico" dilaga in Europa : La "cura Ludovico", quella che si vede nel film Arancia meccanica, sembra essere piuttosto diffusa in tutta l'Europa, Italia compresa

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. gilet gialli in calo - 28mila in piazza - 9 marzo - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Gilet gialli tornano in piazza, ma sono in calo: 28mila in piazza in Francia., 9 marzo 2019,

gilet gialli - oggi 28 mila in piazza : 20.30 Gilet gialli in piazza, in Francia, per il 17° appuntamento. Hanno risposto all'appello in 28 mila. E' il numero più basso di partecipanti dal debutto del movimento, nel novembre scorso, secondo i dati del ministero dell'Interno. A Parigi hanno manifestato in 3 mila. Alcuni media riferiscono che 7 persone sono state fermate a margine della manifestazione. Ai Gilet gialli si sono uniti oggi i Gilet rossi (maestre d'asilo) e i Gilet rosa ...

In Francia settemila persone partecipano alle proteste dei gilet gialli - : Circa sette mila persone partecipano alla protesta dei gilet gialli in tutta la Francia, riferisce la radio France Info, citando il ministero degli Interni del paese. alle 14.00 ora locale in tutto il ...

Con gilet gialli anche i gilet rosa : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Nuovo weekend di mobilitazione per il movimento dei 'gilet gialli' in Francia giunto al suo 'atto 17': oggi si parte dagli Champs-Elysées a Parigi - dove in mattinata si è tenuto ...

gilet gialli : Onu - indagine su uso forza : In un vasto intervento al Consiglio Onu dei diritti umani, riunito a Ginevra, Michelle Bachelet ha citato anche il caso della Francia tra le situazioni nel mondo in cui le disuguaglianze conducono ...

La svolta politica dei gilet gialli il leader Chalençon annuncia lista per Europee : Si chiamerà 'Evoluzione cittadina'. 'Invitiamo a confluire le energie desiderose di ripristinare unità e grandezza del nostro popolo', dice l'esponente che a febbraio ha incontrato Di Maio e Di ...

gilet gialli : la protesta in calo. Nove fermi a Parigi - tafferugli a Nantes : Nove persone sono state fermate a Parigi a margine della manifestazione dei Gilet gialli per il sedicesimo sabato di proteste. A Nantes ci sono stati tafferugli in centro fra manifestanti e polizia, ...

gilet gialli : tensioni a Nantes e Lione : 19.11 Nove fermi a Parigi a margine della manifestazione dei Gilet gialli nel 16° sabato di proteste. Tafferugli a Nantes, una delle piazze più calde fin dall'inizio delle manifestazioni,a metà novembre. La polizia ha usato i lacrimogeni contro i Gilet che hanno provato a lasciare il percorso stabilito dirigendosi verso alcune vie del centro. A Bordeaux i manifestanti hanno invaso la stazione riversandosi sui binari. Lancio di petardi e ...

16 SETTIMANE DI gilet GIALLI. UN PAIO DI DOMANDE CHE FAZIO NON FARA' A MACRON : Quando questo accadrà allora per una certa classe politica francese sarà veramente finita, perchè chi scende in piazza a protestare per sedici SETTIMANE ha una forza politica veramente dirompente per ...

gilet gialli - ancora proteste : 9 fermi a Parigi - tafferugli a Nantes - : A Parigi 9 persone sono state fermate a margine della manifestazione. Blindato l'accesso all'Eliseo e ai più importanti ministeri. A Bordeaux invasa la stazione. Diverse migliaia i partecipanti a ...

Protesta dei gilet gialli : nove fermi a Parigi - tafferugli a Nantes : nove persone sono state fermate a Parigi a margine della manifestazione dei gilet gialli per il sedicesimo sabato di proteste. A Nantes ci sono stati tafferugli in centro fra manifestanti e polizia, che ha fatto uso di lacrimogeni.Nella capitale il corteo si sta dirigendo verso la piazza Denfert-Rochereau in un clima pacifico. A Bordeaux, i manifestanti hanno invaso la stazione e si sono riversati sui binari, lanciando petardi e fumogeni. A ...