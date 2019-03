Hard Rock Cafe Venezia sostiene il ' Camp of Rock'

Venezia : Hard Rock Cafe sostiene con 4 mila euro il 'Camp of Rock' (3) : (AdnKronos) - “Siamo felici di iniziare questa collaborazione con Champions’ Camp e di sostenere questo progetto educativo che vede la musica finalmente al centro di un percorso di integrazione tra ragazzi con difficoltà e non – dichiara Eleonora Verdica Costantini, Sales Marketing Manager di Hard R

Venezia : Hard Rock Cafe sostiene con 4 mila euro il 'Camp of Rock' (2) : (AdnKronos) - Inoltre il team del Cafe di Venezia trasformerà il camp in una vera e propria “School of Hard Rock” proponendo lezioni - viaggio nella storia della musica Rock attraverso il racconto delle storie dei personaggi, le immagini degli eventi e dei concerti che l’hanno segnata. Si tratta di

Venezia : Hard Rock Cafe sostiene con 4 mila euro il 'Camp of Rock' : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) - Con Hard Rock Cafe Venezia la musica Rock suona nel segno dell’inclusione. Il Cafe del Rock Veneziano diventa partner dell’organizzazione Champions’ Camp di Casalecchio di Reno (Bologna) e dona oltre 4.000 euro per supportare Camp of Rock, il progetto educativo che con

NBA 2019 - i risultati della notte (4 marzo) : James Harden trascina i Rockets contro i Celtics - vincono i Clippers di Danilo Gallinari : Sono otto le partite della notte NBA. Partiamo dal TD Garden dove Celtics e Rockets si sono confrontati in un incontro ricco di fascino e di stelle. I grandi nomi non hanno deluso e il più atteso ha posto la sua firma. Ci si riferisce a James Harden che, dopo la prestazione fantascientifica contro i Miami Heat (58 punti), ha superato ancora quota 40 nella sfida contro Boston con 42 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. James Harden tallies his 24th 40+ ...

NBA Sundays – Harden contro Irving domenica notte : la preview di Rockets-Celtics : L’NBA fa un grande regalo a tutti i fan europei: big match alle 21:30 di domenica notte, in campo Houston Rockets e Boston Celtics L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Boston Celtics ospitare gli Houston Rockets al TD Garden, con diretta domenica 3 marzo a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Boston Celtics:Boston ha vinto 12 delle ultime 15 ...

Risultati NBA – Warriors ko! Simmons e Westbrook in tripla doppia : Harden illegale - 58 punti nel successo Rockets : Warriors ko a Orlando, Simmons e Westbrook in tripla doppia ma trionfano i Sixers, super Harden nel successo Rockets: i Risultati NBA dei match della notte italiana Sei sfide NBA nella notte italiana con la consueta e immancabile dose di spettacolo del basket a stelle e strisce a tenere compagnia a tutti i nottambuli. Verdetti sorpredenti nella notte, ad iniziare dal secondo ko consecutivo dei Golden State Warriors che cadono sul campo dei ...

NBA - risultati della notte : Harden 'solo' 28 punti - vincono Rockets - Warriors e Bucks : Houston Rockets-Atlanta Hawks 119-111 "Sono felice che sia finita". Commenta così James Harden la fine a quota 32 della sua striscia di partite consecutive con almeno 30 punti segnati, la seconda più ...

NBA - Golden State-Houston 112-118 : i Rockets vincono in casa Warriors anche senza Harden : Golden State Warriors-Houston Rockets 112-118 Se c'è una costante della stagione dei Golden State Warriors, sono le sconfitte interne contro le grandi squadre da playoff. I campioni in carica hanno ...

NBA - James Harden contro Scott Foster : 'Non deve più arbitrare i Rockets' : La vittoria ha sempre mille padri, la sconfitta spesso è orfana. I Rockets invece, dopo il pesante ko incassato in rimonta contro i Lakers, sono convinti che la ragione del loro crollo allo Staples ...

"The Dirt" - arriva il film sulla vita Hard Rock dei Motley Crue : Milano, 19 feb., askanews, - arriva su Netflix "The Dirt", il film sui Motley Crue, band che dell'hard rock ha fatto uno stile di vita. Il film, in uscita il 22 marzo, è basata sull'omonima biografia. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (5 febbraio) : Harden e Antetokounmpo trascinano Rockets e Bucks - cadono Nuggets e gli Spurs di Belinelli : Sei match giocati nella nottata NBA e risultati importanti, con alcune conferme e altre cadute sorprendenti. Nella Eastern Conference i Milwaukee Bucks hanno ribadito la loro prima posizione, passando in scioltezza in casa dei Brooklyn Nets, mentre tornano al successo Indiana Pacers e Atlanta Hawks. Ad Ovest, invece, vanno registrati i ko di Denver Nuggets e San Antonio Spurs a Sacramento, mentre il solito James Harden guida i Rockets al ...

Superbowl 2019 : l’evento negli Hard Rock Cafè di Roma - Firenze e Venezia : Nei locali Hard Rock Cafè di Roma, Firenze e Venezia sarà possibile vivere le emozioni della finale del campionato NFL L'articolo Superbowl 2019: l’evento negli Hard Rock Cafè di Roma, Firenze e Venezia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

NBA - Houston-New Orleans 116-121 : i Pelicans passano coi Rockets anche senza Davis - Harden da 37 allunga la striscia : Houston Rockets-New Orleans Pelicans 116-121 Se c'è una squadra distratta da tutte le voci di mercato che riguardano Anthony Davis, di sicuro non sono sembrati i New Orleans Pelicans. Anzi, i ragazzi ...

Super Bowl - L'iniziativa degli Hard Rock Cafe di Firenze - Roma e Venezia per la finalissima di NFL : Nell'intervallo della partita ci saranno altri momenti di spettacolo e di intrattenimento con domande e curiosità sul mondo del football. , Spr/AdnKronos,