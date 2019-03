Guardiola non vuole i favori del pronostico | “avete visto quello che ha fatto Ronaldo?”

Juventus - dall'Inghilterra : 'Guardiola è ambizioso - andrebbe in Italia ma non subito' : Per la Juventus la sfida contro l'Atletico Madrid è davvero dietro l'angolo ma molti media si stanno concentrando soprattutto su quello che potrebbe essere un'eventuale cambio in panchina. I nomi che circolano maggiormente per prendere il posto di Massimiliano Allegri sono quelli di Zinedine Zidane e Pep Guardiola. Il futuro dell'allenatore del Manchester City è oggetto di discussione non solo in Italia, ma anche in Inghilterra. Infatti, si sta ...

Guardiola gela Juve : «Non mi muovo da Manchester - Allegri è un amico» : TORINO - Josep Guardiola è stato accostato nei giorni scorsi alla panchina della Juventus in caso di addio di Allegri a fine stagione ma l'attuale tecnico del Manchester City , primo nella classifica ...

Guardiola : "Juve? Non vado da nessuna parte" : 'Ho ancora due anni di contratto e, se non mi esonerano, di certo, non andrò da nessuna parte'. Josep Guardiola gela la Juventus e i suoi tifosi, parlando del proprio futuro nella conferenza stampa ...

Pep Guardiola : “Non andrò alla Juve - ho ancora due anni di contratto col City” : L’allenatore catalano, nel post-partita di Manchester City-Watford, match vinto dai suoi per 3-1 con una tripletta di Sterling, è stato interrogato sul suo futuro e un suo possibile approdo sulla panchina della Juventus. Secca la smentita del tecnico: “Non andrò alla Juventus. Io so bene quanto i Social Media influenzino, anche se non lo capisco tanto. Basta che uno scriva su Twitter che andrò alla Juventus, e subito tutti gli ...

Guardiola : «Non andrò alla Juventus - via dal City solo se mi esonerano» : Il Manchester City ha battuto 3-1 il Watford ed è in testa alla Premier. Nel post-partita hanno chiesto a Guardiola delle voci relative a un suo passaggio alla Juventus. Pep è stato chiarissimo. «Basta che qualcuno scriva su Twitter che andrò alla Juventus e tutti gli vanno dietro. Nessuno che vada alla fonte, che chiami me, il mio agente, il City o la stessa Juventus. Ho altri due anni di contratto al Manchester City e per andare via devono ...

Guardiola e la pazza idea Juventus : c'è già chi scommette - perché non è impossibile... : La prima si lega semplicemente a un dato di cronaca: è notizia dell'altro giorno che l'Uefa ha ufficialmente messo sotto inchiesta il club di Mansour per violazione del Financial Fair Play. E in caso ...

Juventus : non ci sarebbero solo Zidane e Guardiola per il dopo Allegri : Tra i tifosi juventini è iniziato il toto-allenatore sul possibile sostituto di Massimiliano Allegri. E se questo non fa certo piacere al tecnico livornese, che nella giornata di ieri ha tenuto un allenamento a porte chiuse per preparare al meglio lo scontro diretto con il Napoli di Carlo Ancelotti, molti supporter bianconeri già sognano pensando ai possibili sostituti. Nei giorni scorsi abbiamo dato conto del fatto che Zinedine Zidane e Pep ...

Dalla parte dello sbagliato Sarri che perde ma non è fighetto come Guardiola : come Clint Eastwood Leggere la società di oggi, le sue inclinazioni, appare sempre più arduo, anche da quello che appariva un osservatorio privilegiato come il mondo del calcio. Una cosa è certa. Mentre i truci si prendono i governi e predicano muri, col Messico, nel mare, attraverso i regionalismi differenziati, il politicamente corretto si tiene la riserva indiana della “cultura”, che non influenza più il voto e i comportamenti, che eccita le ...

Guardiola-Juventus - non solo un sogno : rivoluzione anche in attacco : GUARDIOLA JUVENTUS- Come evidenziato da “Calciomercato.it”, la Juventus starebbe valutando seriamente l’opportunità di mettere le mani su Pep Guardiola. Un accostamento di mercato piuttosto complicato, ma che potrebbe trovare conferme in vista della prossima estate. Resta da valutare il futuro di Allegri, il quale, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe decidere di lasciare la panchina […] More

Manchester City - Guardiola : 'Mahrez non gioca? Colpa mia' : E' stato il grande investimento della scorsa sessione di calciomercato del Manchester City , il fiore all'occhiello della campagna acquisti dei Citizens : Riyad Mahrez , però, non sta riuscendo a ...

Guardiola-Juventus - non solo Zidane per il dopo Allegri : i dettagli : Guardiola-Juventus – Le parole sul futuro, quel “Qui sto bene, ma non si sa mai”, l’ombra della Champions League. Sono tanti i parametri che condizionano il legame tra Massimiliano Allegri e la Juventus, aldilà del contratto che recita 2020. Leggi anche: Ndombelè-Juventus, Paratici incontra l’agente: fatta per il nuovo Pogba? Guardiola-Juventus, affare possibile? Tra i possibili […] More

Video Sarri - non saluta Guardiola dopo City-Chelsea 6-0 : Video Sarri, brutta figura dopo il set di Manchester – Da qualche settimana il suo Chelsea fatica, balbetta, arranca in campionato. I blues ieri hanno dato dimostrazione di non star attraversando un grande periodo: ad Etihad il Manchester City ha passeggiato su quel che resta della squadra di Sarri, messo in discussione ora come non […] L'articolo Video Sarri, non saluta Guardiola dopo City-Chelsea 6-0 proviene da Serie A News Calcio - ...

Il suo Chelsea ne prende 6 dal City : Sarri non dà la mano a Guardiola : Umiliato con un 6-0 dal Manchester City, Maurizio Sarri è finito su tutte le tv e i giornali britannici per la sua uscita dal campo al termine della sfida tra il suo Chelsea e il City. Guardiola gli si avvicina per dargli la mano, ma lui lo ignora e fila dritto verso lo spogliatoio. Alla figuraccia

Premier League - Sarri e la stretta di mano negata a Guardiola : è un fanatico che non sa perdere - ma all’Italia manca. E molto : Se n’è andato dall’Italia con l’etichetta di profeta del bel gioco e di genio anche un po’ incompreso (per la fine traumatica della storia col Napoli). L’idillio inglese di Maurizio Sarri è durato poco più di sei mesi, spezzato in maniera irreparabile al cospetto proprio di Guardiola, quello vero però: Manchester City-Chelsea 6-0, un risultato tennistico, una figuraccia epocale, l’apoteosi di tutti i limiti e le contraddizioni del tecnico ...