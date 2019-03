Gruppo Volkswagen - Tutti i modelli in arrivo nel 2019

quattroruote

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Durante la conferenza annuale di presentazione dei risultati finanziari, ilha fatto il punto della situazione sui nuoviche arriveranno sul mercato nei prossimi mesi. Ilsarà l'anno dell'elettrificazione per Wolfsburg, con il debutto delle prime auto a batteria di nuova generazione che saranno seguite, nel 2020, da un'ondata di nuove elettriche dii segmenti.A tutto elettrico. Poco dopo l'delle Audi e-tron e Porsche Taycan, sui mercati internazionali debutterà anche laID, per la quale il costruttore tedesco ha promesso "prezzi in linea con quelli delle versioni diesel della Golf". Quest'ultima sarà presentata nella seconda metà di quest'anno e debutterà sul mercato nei primi mesi del 2020. Entro la fine della Casa di Wolfsburg svelerà anche le versioni elettriche delle Bora e Lavida, per le quali non è prevista ...

