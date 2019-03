Gli Ncc in fila alle Poste per chiedere tutti il reddito di cittadinanza

Beppe Grillo contestato daGli Ncc : DAL MONDO C'è un piano americano per vendere ai sauditi tecnologie nucleari . La Camera ha pubblicato un report sui tentativi da parte dell'Amministrazione Trump di aiutare l'Arabia Saudita a ...

Beppe Grillo contestato daGli Ncc a Roma : DALL'ITALIA Renzi contro gli arresti domiciliari imposti ai suoi genitori. “E’ abnorme privarli della loro libertà per una cosa come questa”, ha scritto Matteo Renzi nella sua newsletter riguardo alle accuse di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni ai suoi genitori. “Questa vicenda ha oscura

Ncc - Gli autonoleggiatori si organizzano in un comitato : “Il governo ascolti anche noi - non solamente la lobby dei tassisti” : “Vogliamo un incontro al ministero dei Trasporti, per sospendere l’entrata in vigore del decreto semplificazioni”. La richiesta viene dal comparto degli Ncc, riunitisi nel comitato Air (autonoleggiatori italiani riuniti), sulle barricate contro la nuova normativa introdotta dal governo. Dopo le accese proteste degli scorsi mesi, gli autonoleggiatori si organizzano per parlare a una voce. “Chiediamo una nuova disciplina ...

Decreto semplificazioni - dalle trivelle aGli Ncc : tutte le novità : MILANO - Dopo il via libera del Senato il Decreto semplificazioni arriva alla Camera blindato dalla fiducia posta dal governo . Un testo già asciugato dopo le perplessità del Colle sul provvedimento ...

Come è cambiato il decreto semplificazioni - e la 'rivolta' deGli Ncc - : I rumors si rincorrevano già da questa mattina nei corridoi del Senato: il testo del decreto semplificazioni andava 'asciugato' con un taglio degli emendamenti per prevenire i dubbi espressi dal ...

Come è cambiato il decreto semplificazioni (e la 'rivolta' deGli Ncc) : I rumors si rincorrevano già da questa mattina nei corridoi del Senato: il testo del decreto semplificazioni andava "asciugato" con un taglio degli emendamenti per prevenire i dubbi espressi dal Quirinale sulla eterogeneità delle norme che avrebbero di fatto reso il decreto legge un provvedimento Omnibus e avrebbe potuto non avere la firma del Presidente della Repubblica. Così è stato, sul totale di 85 emendamenti votati dalle Commissioni ...

Le proteste deGli Ncc contro il dl Semplificazioni : DAL MONDO Gli Stati Uniti e i talebani hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra in Afghanistan. Si tratta ancora di un accordo di massima che prevede che i talebani accettino il cessate il ...

La protesta deGli Ncc davanti al Senato : momenti di tensione e slogan contro il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli : È stato il giorno della protesta dei lavoratori del noleggio con conducente (Ncc) è in corso davanti a Palazzo Madama dopo il rinvio della discussione del decreto che regolamenterebbe il loro servizio. Sono stati lanciati fumogeni e alcuni hanno cercato di avvicinarsi all’ingresso principale del Senato. A manifestare, un centinaio di persone, alcuni con gilet gialli, che urlano slogan contro il governo e il ministro ai Trasporti Toninelli ...

Roma - Gli Ncc in sciopero della fame davanti al Parlamento : La protesta per le misure sulla categoria approvate dalla finanziaria che è passata con la fiducia a fine dicembre. "Non ce ne andremo finché non avremo risposte"

'Sopprimere obbligo di rientro deGli Ncc in rimessa' : Sul decreto in materia di servizi pubblici non di linea, l'Autorità di regolazione dei Trasporti "ritiene preferibile sopprimere del tutto l'obbligo del rientro in rimessa per ogni singolo servizio al ...