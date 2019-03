Giulia Sarti | Garante della privacy | “No a diffusione di immagini private” Fico

Giulia Sarti - la Iena Filippo Roma : 'Il video hard è un fake - le foto che girano vecchie' : Giulia Sarti , tutta Italia parla del caso delle foto hot. 'Stanno circolando due tipi di cose. Le vecchie foto dell'onorevole Sarti, a suo tempo rubate dall'hacker, e ora nuovamente in circolo, ...

Otto e Mezzo - bomba di Lilli Gruber sulle foto hard della grillina Giulia Sarti : 'Sapete...' : Scatti che, per la cronaca, sarebbero tornati a circolare dopo l'archiviazione di Bogdan Tibusche , ex fidanzato della grillina che lei stessa aveva cercato di trascinare in tribunale.

Giulia Sarti - il servizio delle Iene sui rimborsi non va in onda. Gli autori del programma : “Incidente tecnico” : Un servizio sulla ‘Rimborsopoli‘ Cinque Stelle di Filippo Roma per Le Iene, con un’intervista esclusiva a Bogdan Tibusche, ex fidanzato della deputata Giulia Sarti, mai andato in onda. Una lunga intervista in cui l’ex collaboratore, fresco di archiviazione dopo la denuncia per appropriazione indebita da parte della stessa Sarti, racconta di aver installato un impianto di videosorveglianza nella casa della deputata, su sua ...

Giulia Sarti : l'ex dice di avere video compromettenti - si parla di 'doverosa espulsione' : È stata archiviata l'indagine, aperta a seguito della denuncia fatta dalla parlamentare grillina contro il suo ex fidanzato e collaboratore Bogdan Tibusche. La parlamentare grillina aveva infatti denunciato il suo ex per appropriazione indebita di 12 mila euro, pare su consiglio di Rocco Casalino. Bogdan ha però mostrato ai giudici gli screenshot della conversazione in cui la Sarti ammetteva di sapere dei prelievi di soldi ai rimborsi ...

Giulia Sarti (M5S) : "Non lascio il Movimento" : La deputata Giulia Sarti ha le ore contate all'interno del Movimento 5 Stelle, ma i probiviri non si sono ancora espressi sulla sua espulsione e fino a nuove comunicazioni la giovane finita al centro di uno scandalo sul rimborsi degli stipendi non sembra intenzionata a farsi da parte. O meglio, pochi giorni fa la 32enne di Rimini si è autosospesa dal MoVimento, ma questo è l'unico passo che farà finché non sarà cacciata.Il leader di M5S Luigi ...

La difesa di Giulia Sarti - M5s : "Se il Movimento riterrà di dovermi espellere senza motivo tutti saranno informati su quella che sarà la mia decisione" : "Anche oggi continuano le menzogne. Vi prego smettetela. Io non sono in lite con i vertici del Movimento e ho solo detto, mentre ero rincorsa dai giornalisti che mi chiedevano con insistenza 'Ti dimetti?', che finché c'è il procedimento in corso con i probiviri non me ne vado da nessuna parte perché avevo già dimostrato un anno fa di non aver intascato un centesimo e quindi non ho mai danneggiato l'immagine del ...

