Giulia Sarti | Filippo Roma | «Video hard è fake» Le Iene | «Estranei a diffusione foto»

Caso Giulia Sarti - la solidarietà del mondo politico 'Diffondere foto che riguardano la sua vita privata è vergognoso' : ROMA - solidarietà da tutti gli schieamenti politici. Arriva alla deputata Cinque Stelle Giulia Sarti , nuovamente vittima di una diffusione di fotografie che riguardano la sua vita privata. Già nell'...

Giulia Sarti foto osé - l'ammissione di Rolling Stones : 'Abbiamo le foto. Non divulgatele' : ", …, Più che un pezzo di cronaca di un fatto su cui si è scritto fin troppo, sono dunque a farvi un appello, perché c'è una buona possibilità che possano arrivare sul telefono di chiunque di voi: ...

Giulia Sarti e le foto hard : «Video porno è fake - non è lei». Interviene il Garante : Selfie ammiccanti in compagnia di un uomo, scatti intimi a seno nudo, in bagno o in camera da letto, foto che dovevano restare private e che invece sono alla mercè di chiunque. Giulia Sarti, deputata del Movimento 5 Stelle ed ex presidente della Commissione Giustizia della Camera, è vittima di un vero e proprio attacco di cyberbullismo nelle ultime ore, dopo che alcune sue foto hard sono tornate a circolare sul web a sei anni dall’ultima ...

Giulia Sarti e le foto hard : 'Video porno è fake - non è lei'. Interviene il Garante : SOLIDARIETÀ DALLA POLITICA In tanti tra i parlamentari e politici sono intervenuti a difesa di Giulia Sarti . 'Barbarie: non c'è altra parola per definire ciò che sta accadendo a Giulia Sarti con la ...

Giulia Sarti - l’appello del garante della Privacy : “Non diffondere immagini intime” : Solidarietà da tutto il mondo politico a Giulia Sarti per le voci secondo cui in queste ore circolerebbero delle immagini intime della deputata che si è autosospesa dal M5s per il caso Rimborsopoli. Il garante della Privacy si appella a tutti i media chiedendo di non pubblicare le immagini. Il presidente della Camera, Roberto Fico, parla di un fatto "vergognoso".Continua a leggere

Giulia Sarti - Garante della privacy : 'No a diffusione di immagini private'. Fico : 'È vittima di un atto vigliacco' : Una violenza sulla quale mi aspetto una condanna netta da parte di tutta la politica italiana'. 'Voglio manifestare con forza la mia solidarietà a Giulia Sarti per il vergognoso atto di cyber-...

Giulia Sarti : in Rete foto "hot" - interviene il garante per la privacy : Dopo i servizi de Le Iene, la deputata Giulia Sarti (Movimento 5 Stelle), è finita letteralmente nell’occhio del ciclone. La parlamentare pentastellata è stata coinvolta in quella che i media hanno definito la “Rimborsopoli a 5 stelle”: diversi parlamentari del movimento sostanzialmente hanno utilizzato un escamotage per non rimborsare quanto promesso al fondo del microcredito per le PMI. Dai servizi de Le Iene, tra le altre cose, sono ...

Giulia Sarti - Garante della privacy : “No a diffusione di immagini private”. Fico : “È vittima di un atto vigliacco” : “Quello che sta subendo Giulia Sarti è vergognoso. La diffusione di immagini private è un atto vigliacco e bene ha fatto il Garante della privacy a richiamare l’attenzione dei mezzi di informazione al rispetto della normativa. A Giulia la solidarietà mia e quella della Camera dei deputati“. Così il presidente di Monteciotrio Roberto Fico commenta l’intervento del Garante Antonello Soro, che ha invitato i media ad astenersi ...

Giulia Sarti - la Iena Filippo Roma : 'Il video hard è un fake - le foto che girano vecchie' : Giulia Sarti , tutta Italia parla del caso delle foto hot. 'Stanno circolando due tipi di cose. Le vecchie foto dell'onorevole Sarti, a suo tempo rubate dall'hacker, e ora nuovamente in circolo, ...

Cos'ha detto il Garante per la privacy sulla vicenda delle foto di Giulia Sarti : Roma, 13 mar., askanews, - 'Con riferimento a notizie relative alla possibile circolazione di immagini molto personali della deputata M5s Giulia Sarti, il Garante per la privacy richiama l'attenzione ...

Otto e Mezzo - bomba di Lilli Gruber sulle foto hard della grillina Giulia Sarti : 'Sapete...' : Scatti che, per la cronaca, sarebbero tornati a circolare dopo l'archiviazione di Bogdan Tibusche , ex fidanzato della grillina che lei stessa aveva cercato di trascinare in tribunale.

Giallo sul mancato servizio de Le Iene sul caso Giulia Sarti e dell'ex compagno : C'è un vero e proprio mistero che aleggia sul programma Mediaset de Le Iene. Secondo la scaletta, domenica sera, sarebbe dovuto andare in onda il servizio su ' Rimborsopoli ' diretto da Filippo Roma , ...

Giulia Sarti - il servizio delle Iene sui rimborsi non va in onda. Gli autori del programma : “Incidente tecnico” : Un servizio sulla ‘Rimborsopoli‘ Cinque Stelle di Filippo Roma per Le Iene, con un’intervista esclusiva a Bogdan Tibusche, ex fidanzato della deputata Giulia Sarti, mai andato in onda. Una lunga intervista in cui l’ex collaboratore, fresco di archiviazione dopo la denuncia per appropriazione indebita da parte della stessa Sarti, racconta di aver installato un impianto di videosorveglianza nella casa della deputata, su sua ...